За 10 місяців місцеві бюджети отримали понад 403,2 млрд грн: які податки і збори відіграли ключову роль

гривні
Місцеві бюджети поповнилися на 403,2 млрд гривень. / Shutterstock

З січня по жовтень 2025 року місцеві бюджети України отримали понад 403,2 мільярда гривень. Порівняно з аналогічним періодом 2024 року, надходження зросли на 14,5%, що у грошовому виразі становить 51,2 млрд грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Державної податкової служби України.

Ця сума є життєво необхідною фінансовою основою громад, яка дає можливість реалізовувати важливі соціальні та інфраструктурні проєкти для мешканців.

Структура надходжень

Майже 60% усіх надходжень до місцевих бюджетів забезпечив податок на доходи фізичних осіб (ПДФО). Загалом платники сплатили 240,8 млрд грн за цим податком, що на 16,6% вище показника минулого року.

Серед лідерів наповнення місцевих бюджетів:

  • єдиний податок – 65,5 млрд грн (+11,2 % до відповідного періоду минулого року); 
  • податок на майно – 49,2 млрд грн (+16 %); 
  • акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) – 1,6 млрд грн (+23 %); 
  • туристичний збiр – майже 0,3 млрд грн (+35,7 %); 
  • збiр за мiсця для паркування транспортних засобiв – майже 0,2 млрд грн (+23,8 %).

Виконуюча обов’язки голови ДПС Леся Карнаух наголосила: "Стабільні надходження – це спільний результат бізнесу та ефективного адміністрування податків з боку ДПС."

Вона підкреслила, що робота ДПС не обмежується лише контролем: "Ми розвиваємо цифрові сервіси для зручної сплати і звітування, надаємо консультаційну підтримку бізнесу через Офіси податкових консультантів у 20 регіонах, формуємо прозорі умови для всіх платників."

Для отримання фахової поради, розбору податкових питань та уникнення порушень податкового законодавства бізнес може звертатися до Офісів податкових консультантів, які функціонують у 20 регіонах.

Нагадаємо, протягом січня – вересня 2025 року до місцевих бюджетів надійшло 9,5 млрд грн податку на нерухомість. Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження збільшилися на 22%, або на 1,7 млрд грн.

Автор:
Тетяна Ковальчук