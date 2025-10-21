Сплата податку на нерухомість зросла на 22%: місцеві бюджети отримали 9,5 млрд грн

Протягом січня – вересня 2025 року до місцевих бюджетів надійшло 9,5 млрд грн податку на нерухомість. Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження збільшилися на 22%, або на 1,7 млрд грн.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Державна податкова служба.

Загалом протягом дев'яти місяців 2025 року податок сплатили 853,4 тис. платників по всій країні.

Найбільші суми отримали бюджети:

Києва – 1,87 млрд грн;

Львівської області – 0,94 млрд грн;

Київської області – 0,93 млрд грн;

Одеської області – 0,91 млрд гривень.

Податок на нерухомість

У 2025 році податок на нерухомість сплачується громадянами за звітний 2024 рік. Його сплачують фізичні особи – власники:

квартир площею понад 60 кв. м;

будинків площею понад 120 кв. м;

інших різних типів житла, в тому числі їх часток, понад 180 кв. метрів.

У ДПС нагадали, що отримати фахові консультації з податкової тематики можна в Офісах податкових консультантів. Вони працюють у 20 регіонах України і допоможуть розібратися у податкових питаннях, отримати фахову пораду та уникнути порушень законодавства.

Додамо, за перше півріччя 2025 року власники нерухомості сплатили до бюджету майже 5,6 мільярда гривень податку на майно, що не є земельною ділянкою.