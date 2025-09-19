Майже 2500 українців звернулись до нових Офісів податкових консультантів

В Україні набув популярності новий формат сервісу від Державної податкової служби (ДПС) — Офіси податкових консультантів. За перший місяць роботи, з 8 вересня, до цих офісів звернулось майже 2500 осіб.

Як пише Delo.ua, про це повідомила в.о. голови Державної податкової служби України Леся Карнаух.

За її словами, бізнес і звичайні громадяни часто стикаються з труднощами, намагаючись розібратися в складних податкових питаннях.

Новий сервіс був створений для того, щоб надати якісну та доступну підтримку, яка допоможе українцям правильно діяти та уникнути помилок.

"Для нас важливо, щоб про роботу наших Офісів знали якомога більше українців. Бо цей сервіс економить час та нерви", – додала в. о. Голови ДПС.

За якими питаннями надаються консультації:

оподаткування фізосіб та юридичних осіб,

електронні сервіси та звітність,

податкові спори, податковий аудит,

фактичні перевірки та законодавство щодо РРО/ПРРО,

контроль за обігом підакцизних товарів,

зупинення реєстрації ПН / РК,

погашення податкового боргу та заборгованості з ЄСВ,

надання кваліфікованих електронних довірчих послуг,

трансфертне ціноутворення,

адміністрування акцизного податку.

Як функціонує Офіс на практиці Леся Карнаух розповіла учасницям Business Woman Club. Фото: ДПС

Нагадаємо, 8 вересня повідомлялося, що ДПС запустила роботу 20 офісів податкових консультантів у різних регіонах країни. Їхня мета – покращити комунікацію з платниками податків та надати можливість отримувати безоплатні консультації з ключових питань оподаткування.