- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Офіси податкових консультантів: яку допомогу можуть отримати громадяни і бізнес в новому сервісі ДПС
Державна податкова служба (ДПС) відкрила Офіси податкових консультантів у 20 областях України та Києві. У податковій запевнили, що новий сервіс бізнесу та фізичним особам розібратися у складних податкових питаннях, отримати фахову консультацію та уникнути помилок.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу ДПСУ.
Зазначається, що кожен, хто звернеться до офісу, отримає аргументовану відповідь, а спеціальний модератор допоможе зорієнтуватися та знайти потрібного фахівця.
Яку допомогу можна отримати?
В Офісах податкових консультантів ви можете отримати допомогу з таких питань:
- оподаткування фізичних та юридичних осіб;
- електронні сервіси та подання звітності;
- податкові спори та аудит; перевірки, зокрема щодо РРО/ПРРО;
- контроль за обігом підакцизних товарів;
- зупинення реєстрації податкових накладних (ПН/РК);
- погашення податкового боргу та заборгованості з ЄСВ;
- кваліфіковані електронні послуги (КЕП);
- трансфертне ціноутворення.
Всі офіси розташовані за адресами регіональних відділень ДПС та столиці. Податківці закликають громадян і бізнес скористатися новою послугою та залишати відгуки про новий сервіс для подальшого покращення його роботи.
Нагадаємо, 8 вересня повідомлялося, що ДПС запустила роботу 20 офісів податкових консультантів у різних регіонах країни. Їхня мета – покращити комунікацію з платниками податків та надати можливість отримувати безоплатні консультації з ключових питань оподаткування.