Офіси податкових консультантів: яку допомогу можуть отримати громадяни і бізнес в новому сервісі ДПС

Державна податкова служба (ДПС) відкрила Офіси податкових консультантів у 20 областях України та Києві. У податковій запевнили, що новий сервіс бізнесу та фізичним особам розібратися у складних податкових питаннях, отримати фахову консультацію та уникнути помилок.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Зазначається, що кожен, хто звернеться до офісу, отримає аргументовану відповідь, а спеціальний модератор допоможе зорієнтуватися та знайти потрібного фахівця.

Яку допомогу можна отримати?

В Офісах податкових консультантів ви можете отримати допомогу з таких питань:

оподаткування фізичних та юридичних осіб;

електронні сервіси та подання звітності;

податкові спори та аудит; перевірки, зокрема щодо РРО/ПРРО;

контроль за обігом підакцизних товарів;

зупинення реєстрації податкових накладних (ПН/РК);

погашення податкового боргу та заборгованості з ЄСВ;

кваліфіковані електронні послуги (КЕП);

трансфертне ціноутворення.

Всі офіси розташовані за адресами регіональних відділень ДПС та столиці. Податківці закликають громадян і бізнес скористатися новою послугою та залишати відгуки про новий сервіс для подальшого покращення його роботи.

Нагадаємо, 8 вересня повідомлялося, що ДПС запустила роботу 20 офісів податкових консультантів у різних регіонах країни. Їхня мета – покращити комунікацію з платниками податків та надати можливість отримувати безоплатні консультації з ключових питань оподаткування.