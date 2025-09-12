Запланована подія 2

Офіси податкових консультантів: яку допомогу можуть отримати громадяни і бізнес в новому сервісі ДПС

Офіси податкових консультантів,Ю чоловік, жінка
В Україні запрацювали Офіси податкових консультантів. / Державна податкова служба України

Державна податкова служба (ДПС) відкрила Офіси податкових консультантів у 20 областях України та Києві. У податковій запевнили, що новий сервіс бізнесу та фізичним особам розібратися у складних податкових питаннях, отримати фахову консультацію та уникнути помилок.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Зазначається, що кожен, хто звернеться до офісу, отримає аргументовану відповідь, а спеціальний модератор допоможе зорієнтуватися та знайти потрібного фахівця.

Яку допомогу можна отримати?

В Офісах податкових консультантів ви можете отримати допомогу з таких питань:

  • оподаткування фізичних та юридичних осіб; 
  • електронні сервіси та подання звітності; 
  • податкові спори та аудит; перевірки, зокрема щодо РРО/ПРРО; 
  • контроль за обігом підакцизних товарів; 
  • зупинення реєстрації податкових накладних (ПН/РК); 
  • погашення податкового боргу та заборгованості з ЄСВ; 
  • кваліфіковані електронні послуги (КЕП); 
  • трансфертне ціноутворення.

Всі офіси розташовані за адресами регіональних відділень ДПС та столиці. Податківці закликають громадян і бізнес скористатися новою послугою та залишати відгуки про новий сервіс для подальшого покращення його роботи. 

Нагадаємо, 8 вересня повідомлялося, що ДПС запустила роботу 20 офісів податкових консультантів у різних регіонах країни. Їхня мета – покращити комунікацію з платниками податків та надати можливість отримувати безоплатні консультації з ключових питань оподаткування.

Автор:
Тетяна Ковальчук