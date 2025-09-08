ДПС відкрила 20 офісів податкових консультантів для бізнесу та громадян

Державна податкова служба України (ДПС) запустила роботу 20 офісів податкових консультантів у різних регіонах країни. Їхня мета – покращити комунікацію з платниками податків та надати можливість отримувати безоплатні консультації з ключових питань оподаткування.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Офіс податкових консультантів - це ідея для швидкого опрацювання запиту платника та надання цієї інформації. Ми створюємо систему безоплатних податкових консультацій, які допомагатимуть вирішувати справжні кейси. Це усні консультації, планування податкових зобов'язань, застосування законодавства, підготовка до перевірок без стресу", – заявила в.о. голови ДПС Леся Карнаух.

У кожному офісі працюватиме щонайменше шість фахівців, які надаватимуть консультації за всіма напрямами роботи ДПС: для юридичних осіб і ФОП, з електронних сервісів, податкових аудитів, врегулювання спорів, питань РРО, податкового боргу чи зупинення реєстрації ПН/РК.

Не у всіх регіонах наразі відкрито офіси через безпекові причини: на Сумщині, Херсонщині та Запоріжжі їх запуск відтермінували. Водночас у Харкові, Дніпрі, Миколаєві та Одесі, попри близькість до фронту, офіси працюватимуть.

Міністр фінансів України Сергій Марченко підкреслив, що відкриття нових офісів допоможе бізнесу швидше вирішувати нагальні питання та зміцнить довіру до податкової.

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев додав, що нові майданчики комунікації дозволять підприємцям отримувати консультації не лише офлайн, а й онлайн, завдяки інтеграції з системою "Пульс" та кабінетом платника податків.

"Ті, хто платять податки, мають просто їх платити і мати мінімум взаємодії з бюрократією", – наголосив він.

Нагадаємо, систему "Пульс" Мінекономіки запустило в кінці серпня. "Пульс" є інструментом, що поєднує бізнес і державу на шляху до системних змін. Раніше віджет уже був інтегрований у кабінет платника податків, а в шести регіонах працював як повноцінна CRM-система для обробки звернень.