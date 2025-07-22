Усе, що потрібно знати про ФОП в Україні

Статус фізичної особи-підприємця (ФОП) залишається найпопулярнішим форматом ведення малого бізнесу на українських теренах. Попри економічні труднощі та воєнний стан, активність ФОПів не знижується. За даними Опендатабот, від початку повномасштабного вторгнення зареєстровано понад 763 759 ФОПів, і найбільше відкрилося в столиці, на Дніпропетровщині та Львівщині. І хоча в цих же містах реєструвалися також рекордні закриття ФОПів, Редакція ділового порталу Delo.ua підготувала матеріал про особливості ведення ФОП в Україні.

Економічні переваги та фінансові аспекти

ФОП залишається привабливою формою господарювання для малого бізнесу та стартапів завдяки простоті створення, автономності в управлінні та помірному податковому навантаженню. Його популярність також підтримує спрощене ведення звітності та можливість працювати в широкому спектрі видів діяльності.

Спрощена система оподаткування дозволяє зменшити витрати на облік і податки, проте підприємець зобов’язаний сплачувати ЄСВ навіть за відсутності прибутку. У 2025 році його мінімальна сума становить 1 760 грн на місяць. Розмір єдиного податку залежить від групи, до якої належить ФОП.

У процесі ведення бізнесу виникають додаткові витрати — на бухгалтерські сервіси, оренду, обладнання, рекламу та юридичну підтримку. Незважаючи на можливість вести облік самостійно, більшість підприємців користуються допомогою фахівців або онлайн-платформ.

Суттєвим спрощенням стала реєстрація ФОП через Дію, яка дозволяє відкрити бізнес усього за кілька кліків — без черг і паперової тяганини. Це значно полегшило старт підприємницької діяльності в Україні.

Податкова структура для різних категорій підприємців

Підприємці, що працюють на спрощеній системі оподаткування, розподіляються за чотирма групами залежно від масштабів діяльності, кількості працівників та виду послуг. Для кожної групи передбачено різні податкові ставки та обов’язкові платежі, включно з ЄСВ (єдиний соціальний внесок), єдиним податком та військовим збором.

Станом на 2025 рік, суми податків для кожної групи розраховуються від прожиткового мінімуму або мінімальної заробітної плати, яка з січня 2025 року становить 8 000 грн. Зростання базових ставок позначилося і на підвищенні фіксованих платежів для ФОПів.

Перша група (мікробізнес без найманих працівників):

Єдиний податок: 302,80 грн (10% від прожиткового мінімуму 3 028 грн);

Військовий збір: 800 грн (10% від мінімальної зарплати);

ЄСВ: 1 760 грн (22% від мінімальної зарплати).

Разом: 2 862,80 грн/міс

Друга група (до 10 найманих працівників, без роботи з юрособами):

Єдиний податок: 1 600 грн (20% від МЗП);

Військовий збір: 800 грн;

ЄСВ: 1 760 грн;

Разом: 4 160 грн/міс.

Третя група (без обмежень щодо штату, дозволено працювати з юрособами):

Єдиний податок: 3% від доходу (для платників ПДВ) або 5% (без ПДВ);

Військовий збір: 1% від доходу;

ЄСВ: 1 760 грн/міс;

Разом: залежить від суми доходу.

Четверта група (аграрії, юридичні особи та ФОП):

Єдиний податок: залежить від площі та категорії земель (ставка за гектар фіксується місцевими органами);

Військовий збір: 800 грн;

ЄСВ: 1 760 грн;

Разом: змінна сума залежно від земельного фонду.

Для третьої та четвертої груп сума податкового навантаження не є фіксованою — вона залежить від доходу підприємця або кількості землі в обробці. Крім того, всі підприємці зобов’язані подавати звітність та сплачувати ЄСВ навіть за відсутності прибутку (крім тих, хто має пільги, наприклад, пенсіонери або мобілізовані).

Доречі, що для першої та другої груп передбачена щоквартальна сплата ЄСВ (до 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом), а військовий збір розраховується за фіксованими ставками без прив’язки до фактичного доходу.

Загальна система оподаткування

ФОП на загальній системі оподаткування платить податки з чистого прибутку, а не фіксованими сумами. Ця схема підходить тим, у кого доходи непостійні або великі витрати на бізнес.

У 2025 році основні податки для ФОП включають:

ЄСВ від 1 760 до 35 200 грн на місяць (22% від мінімальної/максимальної бази);

ПДФО — 18% від чистого прибутку;

військовий збір — 1,5% (іноді до 5% залежно від доходу).

На відміну від спрощеної системи, де податки стабільні, загальна може бути фінансово важчою при високих доходах, але дає більше можливостей для співпраці з великими компаніями.

Якщо ви плануєте відкрити ФОП, варто заздалегідь ознайомитися з перевагами й недоліками кожної системи оподаткування, щоб уникнути помилок і зайвих витрат.

Процедура реєстрації ФОП

Зареєструвати ФОП просто та без головного болю можна і в цифровому форматі, і в традиційному. Так, відкрити ФОП через Дію можна швидко онлайн, використовуючи кваліфікований електронний підпис. Альтернативно реєстрація проходить у ЦНАПі або у нотаріуса. Для реєстрації потрібні: паспорт, ІПН, заява на ФОП, вибір кодів КВЕД та заява на спрощену систему (за потреби).

Після підтвердження статусу підприємець отримує витяг з держреєстру. Наступні кроки – реєстрація в податковій, оформлення книги обліку доходів (для спрощенців) і відкриття банківського рахунку за необхідності.

Класифікація економічної діяльності (КВЕД)

КВЕД – це систематизований перелік кодів, що визначають дозволені сфери діяльності підприємця. Їх обов’язково треба вказувати при реєстрації, оскільки легальна діяльність можлива виключно за офіційно зареєстрованими напрямами. Актуальний каталог можна подивитися на порталі «Дія» або сайті Держстату.

При реєстрації визначають один основний код та за потреби додаткові коди для суміжних видів діяльності. Принцип вибору тут простий: максимальна відповідність кодів специфіці планованої діяльності. Важливо перевіряти актуальність КВЕДів перед укладанням угод.

Правильний вибір кодів КВЕД забезпечує легальність діяльності та допомагає уникнути проблем з контролюючими органами. Необхідно враховувати специфічні вимоги окремих видів діяльності: ліцензування, використання РРО чи платника ПДВ. Коректні КВЕДи також сприяють безперешкодний взаємодії з банками.

Бухгалтерський облік та податкова звітність

Кожен ФОП зобов'язаний вести облік операцій та своєчасно подавати звітність. Спрощена система передбачає полегшений облік, проте вимагає точності.

ФОП на загальній системі подають декларацію про доходи та звіт по ЄСВ до 60 днів після завершення року. ФОП на єдиний податок подають декларації щоквартально або щорічно залежно від групи: 1-2 групи до 3 березня, 3 група за квартал до 12 травня.

Реєстрація ФОП через Дію спростила процес відкриття бізнесу. Звітність можна подавати: особисто в податковій, поштою з повідомленням, через "Електронний кабінет платника" або портал "Дія".

Дотримання термінів допомагає уникнути штрафів. Ведення ФОП вимагає постійного відстеження змін законодавства для коректної діяльност

Процедура припинення діяльності

Припинення діяльності ФОП можливе у будь-який момент двома способами. Закрити ФОП через Дію можна онлайн з електронним підписом – відомості автоматично підтягуються з реєстру. Офлайн через ЦНАП передбачає особисте подання заяви.

Після закриття необхідно здійснити розрахунки з податковою та подати ліквідаційну звітність: фінальну декларацію та звіт по ЄСВ за період з початку року до дня закриття. Дотримання всіх етапів забезпечує коректне закриття без ускладнень.

ФОП в Україні залишається оптимальною формою малого бізнесу. Перед започаткуванням рекомендується детально вивчити всі аспекти: обрати систему оподаткування, відповідні КВЕДи, врахувати необхідність ведення обліку та звітності. Права та обов'язки ФОП вимагають правильного підходу для ефективної діяльності та уникнення проблем.