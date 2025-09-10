Податкова оновила перелік доброчесних платників податків: скільки компаній увійшли до списку

Державна податкова служба (ДПС) України затвердила оновлений Перелік платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства станом на серпень 2025 року. До списку увійшло 7 149 компаній та ФОПів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу ДПСУ.

За даними податкової, у список включено 7 149 платників податків. З них 3 634, або понад 50%, перебувають у ньому ще з листопада 2024 року.

До серпневого переліку увійшли:

6 619 юридичних осіб, з яких:3 879 — на загальній системі оподаткування, 1 607 — платники єдиного податку ІІІ групи, 890 — платники єдиного податку IV групи та 243 — резиденти "Дія.City";

530 ФОПів, з яких: 58 — на загальній системі оподаткування, 472 — платники єдиного податку ІІІ групи.

Як зазначили в ДПС, попри зменшення кількості учасників списку на 2524 суб'єкти, їхній внесок до зведеного бюджету збільшився. За січень-серпень 2025 року вони сплатили 185,22 млрд грн, що становить 13,26% від загального обсягу податкових надходжень, і це на 2,78% більше, ніж раніше.

Де знайти інформацію?

Оновлений Перелік буде доступний на вебпорталі ДПС 18 версня поточного року у розділі "Платники з переліку". Також у розділі "Територія високого рівня податкової довіри" опубліковано середньогалузеві показники для кожного виду економічної діяльності. Кожен платник може перевірити свою відповідність критеріям в Електронному кабінеті.

Які переваги для бізнесу?

Бізнес, який включено до переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства отримує певні переваги, зокрема:

не проводяться фактичні та документальні перевірки, крім бюджетного відшкодування, з питань трансфертного ціноутворення, перевірок за ініціативою платника податків або в разі надходження доказів/інформації щодо ризиків сплати податків;

скорочено строки камеральної та документальної перевірок у цілях бюджетного відшкодування ПДВ - до 5 та 10 робочих днів відповідно;

індивідуальні податкові консультації платнику податків надаються ДПС протягом 15 календарних днів, без можливості продовження строку його розгляду;

за платником податків закріплюється консультант, який супроводжує його по всім питанням, повʼязаним з адмініструванням податків.

Варто зауважити, що у порівнянні із червнем кількість доброчесних бізнесів зменшилася на понад дві з половиною тисячі. У першому місяці літа 9673 підприємців увійшли до переліку платників з високим рівнем податкової довіри.