ПДФО забезпечує третину зведеного бюджету: 507,8 мільярда гривень за десять місяців

Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) – одне із головних джерел фінансування держави та громад. ПДФО забезпечує 33 % надходжень зведеного бюджету. З січня по жовтень поточного року платники перерахували 507,8 млрд грн цього податку.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Ця сума на 18,4 % більша, ніж торік, що свідчить про стабільне зростання податкової бази.

"Із загальної суми до місцевих бюджетів надійшло 240,8 млрд грн ПДФО. Це майже 60 % усіх їх надходжень. ПДФО – це гроші кожного у нашу перемогу, розвиток країни, реалізацію важливих соціальних проєктів. Ваші сплачені податки працюють на країну та забезпечують стабільність держави", – зазначила виконуюча обов’язки голови ДПСУ Леся Карнаух.

Найбільші надходження до бюджету забезпечили платники:

Києва (118,9 млрд грн);

Дніпропетровщини (50 млрд грн);

Львівщини (34,1 млрд грн);

Київщини (30,4 млрд грн).

У 2025 році ставка ПДФО становить 18 %. Вона сплачується з доходів, отриманих громадянами у вигляді заробітної плати, винагород за цивільно-правовими договорами, орендної плати, інвестиційного прибутку та інших доходів, визначених Податковим кодексом України.

Роботодавці зобовʼязані виступати податковими агентами – утримувати та перераховувати ПДФО із заробітної плати працівників до бюджету. Фізичні особи, які отримують доходи не від податкових агентів (наприклад, від надання послуг або оренди майна), повинні самостійно подати декларацію про майновий стан і доходи та сплатити податок.

Нагадаємо, у жовтні 2025 року до загального фонду державного бюджету України надійшло 186,4 млрд гривень. Основні надходження забезпечили податки, що контролюються податковими та митними органами.