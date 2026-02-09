Запланована подія 2

65 млрд грн податків, тисячі резидентів: як "Дія.City" змінила ІТ-ринок України за 4 роки

Дія.City
Дія.City 4 роки: скільки податків сплатили резиденти та скільки компаній працює? / Дія.City

“Дія.City” виповнилося чотири роки: резиденти сплатили до бюджету 65 млрд грн податків, у просторі працюють майже 143 тисячі фахівців, а кількість компаній-єдинорогів зросла до дев’яти.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Мінцифри.

"Дія.City" зростає

Сьогодні в просторі працюють понад 3 700 резидентів, які створюють інноваційні продукти та сервіси. Лише за останній рік кількість компаній зросла на 1 800+, охоплюючи такі сфери, як FinTech, GameDev, ШІ, EdTech та Blockchain.

За час існування "Дія.City" резиденти сплатили близько 65 млрд грн податків. Прозорі та стабільні умови простору стимулюють бізнес інвестувати, масштабуватися та створювати тисячі нових робочих місць.

Типи компаній у "Дія.City"

  • Сервісні (65%) — створюють індивідуальні рішення для клієнтів.
  • Продуктові (28%) — розробляють власні програмні продукти.
  • Гібридні (7%) — поєднують обидва підходи.

Основні ніші резидентів

  • DefenseTech — близько 500 компаній створюють технології для безпеки та оборони, з них половина спеціалізується на безпілотних системах, інші — на навігації, зв’язку, РЕБ та робототехніці. Лідери: Buntar Aerospace, Roboneers, Jupiter Aircraft, ATN Corporation.
  • Штучний інтелект (AI) — близько 200 компаній розробляють інструменти для автоматизації та аналізу даних. Приклади: Grammarly, Reface, Preply, Respeecher, DataRobot.
  • R&D та напівпровідники — близько 200 компаній займаються науковими дослідженнями та розробками, серед них Melexis, Samsung R&D Ukraine, Infineon Technologies, Jabil.
  • BIM-технології — близько 20 компаній працюють із цифровим моделюванням будівель та обробкою аудіовізуальних творів.
  • HealthTech & Wellness — близько 80 компаній створюють біонічні протези, інноваційні медичні продукти та сервіси. Приклади: Esper Bionics, Aether Biomedical, Liki24, VRNOW.
  • AgriTech — понад 30 компаній розробляють технології для агропромисловості, серед них KERNEL, МХП, AgriChain, Syngenta Global.
  • Business productivity software — близько 350 резидентів створюють сервіси для підвищення ефективності бізнесу, зокрема SoftServe, Intellias, N-iX, Luxoft.
  • Інші сфери — FinTech, GameDev, EdTech, EnergyTech, E-commerce, GovTech, VR/AR, Blockchain, Web3, робототехніка та апаратні розробки.

Довідково

"Дія.City" - це унікальний податковий та правовий простір, який запустили в лютому 2022 року. Він допомагає технологічним бізнесам розвиватися й масштабуватися в Україні.

Компанії-резиденти простору можуть користуватися:

  • Нижчими податковими ставками.
  • Інструментами для залучення венчурних інвестицій.
  • Можливостями для побудови корпоративної структури компанії.
Автор:
Ольга Опенько