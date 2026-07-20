Нафта у світі здорожчала на 16%: якими будуть ціни на бензин та дизель на українських АЗС

Українським водіям варто готуватися до суттєвого подорожчання пального: найближчими тижнями цінники на бензин та дизель на АЗС можуть зростати кроками по 2–3 гривні. Головний драйвер стрибка — відновлення бойових дій у Перській затоці та обстріли іранської інфраструктури, які підкинули світові ціни на нафту. І поки гуртовий ринок нафтопродуктів уже демонструє рекордне зростання, єдиним стабільним сегментом залишається автогаз, попит на який наразі мінімальний.

Наприкінці минулого тижня світові ціни на нафту зросли через відновлення конфлікту в Перській затоці та побоювання інвесторів щодо перебоїв із постачанням сировини. Керівництво Ірану наказало своїм союзникам-хуситам бути готовими перекрити ключовий нафтовий маршрут через Червоне море, якщо США завдадуть ударів по іранській енергетичній інфраструктурі.

Вперше з моменту укладення меморандуму про взаєморозуміння, який минулого місяця призупинив бойові дії, у середу США провели дві великі хвилі повітряних ударів переважно по цілях поблизу південного узбережжя Ірану. Обстріл тривав і в четвер.

Станом на вечір п'ятниці, 17 липня, від початку торгів ф'ючери еталонної марки Brent на вересень здорожчали на $3,87 за барель, або на 4,59% — до $88,10 за барель. Серпневі ф'ючери американської марки нафти West Texas Intermediate збільшилися на $3,54, або на 4,48% — до $71,41 за барель. За тиждень котирування обох марок злетіли майже на 16%.

Як повідомляє Reuters, у п'ятницю бойові дії між двома противниками розширилися: США завдали ударів по мостах та аеропорту в Ірані, а Тегеран — по електростанції та опріснювальній установці в Кувейті. Іран заявив про нові удари по американських об'єктах на Близькому Сході, включаючи першу пряму атаку в Сирії, після шостої поспіль ночі ударів США по іранських військових об'єктах.

Стрімке здорожчання дизелю та бензину стане стрес-тестом для Корецького

За даними консалтингової компанії "Нафторинок", за тиждень дизпаливо на українському гуртовому ринку різко здорожчало. Станом на 17 липня порівняно з 10 липня середня ціна дизелю виросла на 7,63 грн/л — до 77,99 грн/л. А порівняно з 15 липня дизель у гурті здорожчав на 57 коп./л.

На зовнішньому ринку також спостерігається висхідний тренд. Котирування газойлю (основна сировина для виготовлення дизпального) на Лондонській біржі зросли на $7,40/т — до $1183,25/т станом на 16:50 за Києвом. Валютний чинник частково стримував подорожчання імпортного ресурсу: офіційний курс долара знизився на 0,26 грн — до 44,62 грн/$, а євро — на 0,04 грн, до 51,16 грн/€, за даними НБУ. Це важливо для ринку пального, оскільки контракти на імпорт укладаються в доларах, а акзиси на кордоні сплачуються в євро.

Бензин у гурті на минулому тижні також виріс у ціні. Станом на 17 липня порівняно з 10 липня середня гуртова ціна бензину А-95 зросла на 3,2 грн/л — до 72,35 грн/л. Порівняно з 15 липня бензин у гурті здорожчав на 6 коп./л.

Бензинові котирування на північно-західному базисі Eurobob у четвер, 16 липня, збільшилися на $19/т — до $1100–1152/т залежно від умов доставки. А південний індикатор FOB Med зріс на $12/т — до $1059/т.

На АЗС протягом 15–17 липня дизель та бензин дорожчали на стелах більшості мереж. Станом на 17 липня порівняно з 10 липня середня ціна дизпалива на АЗС збільшилась на 1,31 грн/л — до 76,61 грн/л, а середня ціна бензину зросла на 58 коп./л — до 75,25 грн/л. Перегляд роздрібних цін охопив як національні, так і регіональні мережі АЗС. Серед національних операторів Ukrnafta, UPG та "БРСМ-Нафта" переглянули ціни окремих видів пального, переважно на 1 грн/л. Водночас UPG вирівняла ціни в межах своєї мережі, через що різниця у вартості основних видів пального між окремими АЗС стала менш помітною. Окрему динаміку серед великих мереж продемонструвала KLO, яка провела ширше коригування основної паливної лінійки. Залежно від виду пального підвищення становило від 0,5 до 2 грн/л. Водночас частина найбільших операторів зберегла попередні цінові рівні. Так, WOG та ОККО не змінювали ціни основних видів пального, тоді як SOCAR підвищила ціни на бензини А-95 та А-95+ на 1 грн/л. Серед регіональних операторів також переважали точкові підвищення. У більшості випадків зміни залишалися в межах 1 грн/л, хоча окремі мережі проводили активніше коригування. Зокрема, VST, Prime, Avantage7 та "Кворум-Нафта" підвищили ціни на окремі позиції в межах 1,5–2 грн/л. Інші регіональні мережі обмежилися меншими коригуваннями або точковим переглядом окремих видів пального.

За словами засновника групи компаній "Прайм" Дмитра Льоушкіна, найближчі три тижні на АЗС очікується зростання цін на бензин та дизель кроками по 2–3 грн/л. Так, бензин рухатиметься до середнього значення 88 грн/л, а дизпальне — 90 грн/л.

За словами бізнесмена, компанії захочуть уникнути збитків, яких зазнали під час зростання цін на нафту в березні-квітні, тож можуть коригувати ціни швидше. Водночас Льоушкін переконаний, що таке здорожчання пального стане справжнім стрес-тестом для прем'єр-міністра Сергія Корецького, якого парламент не так давно призначив на цю посаду.

Людина прийшла з нафтогазового сектору і після його призначення ціни на пальне ростимуть дуже стрімко. Буде дуже багато запитань та дуже багато негативу. Йому потрібно буде щось з цим робити Дмитро Льоушкін Засновник групи компаній "Прайм"

При цьому він вважає, що ціни на пальне у світі ростуть не лише через загострення ситуації в Перській затоці, але й через брак потужностей для нафтопереробки. Після руйнування російських НПЗ росіяни збільшили закупівлю палива в Білорусі, Казахстані та намагаються наростити закупівлі на інших напрямках.

Ринок газу залишається стабільним через низький попит

За даними "Нафторинку", 17 липня середня ціна на LPG з доставкою по Україні збільшилася на 45 грн/т порівняно з 15 липня і склала 65 233 грн/т. Водночас середня ціна самовивозом суттєво збільшилася на 767 грн/т, досягнувши 62 595 грн/т. На ринку компанія "Газтрон Україна" підвищила вартість міксу в Київській області на 1 000 грн/т — до 66 000 грн/т. "Барс" підняла ціну на важчий ресурс у Києві на 1 000 грн/т — до 65 000 грн/т, а також запропонувала пропан по 64 000 грн/т у столиці та в Полтавській області, тоді як інші трейдери пропонували суміші за 64 500–65 500 грн/т.

В Одеській області середня ціна самовивозом зросла на 1,6% — до 59 625 грн/т. Трейдери пропонували газ у діапазоні 58 000–63 200 грн/т, причому частина пропозицій зросла на 500–1 800 грн/т. Натомість RLS знизила ціну на мікс на 400 грн/т — до 58 500 грн/т. Ціни суміші пропан-бутану в портах Дунаю та Чорного моря коливалися в діапазоні 58 000–62 000 грн/т, тоді як середня вартість збільшилась на 828 грн/т — до 59 571 грн/т.

На АЗС ціни на пропан-бутан залишалися стабільними: станом на 17 липня порівняно з 10 липня ціна знизилась на 2 коп./л — до 39,43 грн/л. Більшість операторів зберегла попередні цінові рівні, а окремі зміни мали локальний характер. Найбільше підвищення зафіксовано у VT Petroleum, де вартість LPG зросла на 2 грн/л. Водночас у SVR та VostokGaz ціни знизилися на 1 грн/л.

За словами засновника системи торгівлі скрапленим газом Sintonec LPG Михайла Шубана, цього тижня частина ринку очікує невелике зростання цін у гурті, водночас сам він переконаний, що ціни залишатимуться незмінними через вкрай низький попит. Ціни на АЗС на газ цього тижня залишатимуться без змін.

Ціни на пальне у великих мережах АЗС:

Мережа АЗС Бензин А-95, грн/л Дизпальне, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 79,90 80,90 41,90 WOG 79,90 80,90 41,90 Socar 79,90 80,90 41,90 Motto - 74,5 37,60 БРСМ-Нафта 72,99 75,99 37,99 UPG 73,90 74,90 37,40 UKRNAFTA 75,40 76,40 38,40

Дані: застосунки мереж АЗС.