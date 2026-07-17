Ціна нафти на 17 липня – ціна на нафту Brent, WTI, Urals

Ціни на нафту 17 липня зросли після того, як США та Іран посилили атаки в Перській затоці, а порушення ними перемир’я обмежило постачання нафти через Ормузьку протоку.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінфін.

Ціна на нафту сьогодні (Brent, WTI і Urals) — курс на 17 липня

Тип нафти Ціна Зміна (%) Brent 84,93 +0,83% WTI 79,76 +1,03% Urals 61,75 +14.97%

Ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 70 центів, або приблизно на 0,83%, до 84,93 долара за барель, тоді як ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) подорожчали на 81 цент, або 1,03%, до 79,76 долара за барель, компенсувавши втрати попередньої сесії.

Від початку тижня обидва еталонні сорти нафти додали майже 12%.

Причини зміни ціни

Як повідомляє Reuters, після відновлення конфлікту в Перській затоці побоювання щодо перебоїв із постачанням нафти посилилися. Керівництво Ірану наказало своїм союзникам-хуситам бути готовими перекрити ключовий нафтовий маршрут через Червоне море, якщо США завдадуть ударів по іранській енергетичній інфраструктурі.

Вперше з моменту укладення меморандуму про взаєморозуміння, який минулого місяця призупинив бойові дії, у середу США провели дві великі хвилі повітряних ударів переважно по цілях поблизу південного узбережжя Ірану. Обстріл тривав і в четвер.

Аналітики зазначають, що з технічного погляду ціна нафти WTI може зрости вище 80 доларів за барель, якщо утримається вище ключового рівня підтримки в районі 70 доларів.

Нагадаємо, загострення ситуації на Близькому Сході знову б'є по паливному ринку України. Поки світові котирування нафти штормить через атаки в Перській затоці, український гуртовий ринок злетів за лічені дні, змусивши водіїв завмерти в очікуванні.