Цена нефти на 17 июля – цена на нефть Brent, WTI, Urals

Цены на нефть 17 июля выросли после того, как США и Иран усилили атаки в Персидском заливе, а нарушение ими перемирия ограничило поставки нефти через Ормузский пролив.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минфин.

Цена на нефть сегодня (Brent, WTI и Urals) - курс на 17 июля

Тип нефти Цена Изменение (%) Brent 84,93 +0,83% WTI 79,76 +1,03% Urals 61,75 +14.97%

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 70 центов, или примерно на 0,83%, до 84,93 доллара за баррель, тогда как фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подорожали на 81 цент, или 1,03%, до 79,7%.

С начала недели оба эталонных сорта нефти прибавили почти 12%.

Причины изменения цены

Как сообщает Reuters, после возобновления конфликта в Персидском заливе опасения по поводу перебоев со снабжением нефти усилились. Руководство Ирана приказало своим союзникам-хуситам быть готовыми перекрыть ключевой нефтяной маршрут через Красное море, если США нанесут удары по иранской энергетической инфраструктуре.

Впервые с момента заключения меморандума о взаимопонимании, в прошлом месяце приостановившего боевые действия, в среду США провели две большие волны воздушных ударов преимущественно по целям у южного побережья Ирана. Обстрел продолжался и в четверг.

Аналитики отмечают, что с технической точки зрения цена нефти WTI может вырасти выше 80 долларов за баррель, если удержится выше ключевого уровня поддержки в районе 70 долларов.

Напомним, обострение ситуации на Ближнем Востоке снова бьет по топливному рынку Украины. Пока мировые котировки нефти штормятся из-за атак в Персидском заливе, украинский оптовый рынок взлетел за считанные дни, заставив водителей замереть в ожидании.