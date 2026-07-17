- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Цена нефти на 17 июля – цена на нефть Brent, WTI, Urals
Цены на нефть 17 июля выросли после того, как США и Иран усилили атаки в Персидском заливе, а нарушение ими перемирия ограничило поставки нефти через Ормузский пролив.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минфин.
Цена на нефть сегодня (Brent, WTI и Urals) - курс на 17 июля
|Тип нефти
|Цена
|Изменение (%)
|Brent
|84,93
|+0,83%
|WTI
|79,76
|+1,03%
|Urals
|61,75
|+14.97%
Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 70 центов, или примерно на 0,83%, до 84,93 доллара за баррель, тогда как фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подорожали на 81 цент, или 1,03%, до 79,7%.
С начала недели оба эталонных сорта нефти прибавили почти 12%.
Причины изменения цены
Как сообщает Reuters, после возобновления конфликта в Персидском заливе опасения по поводу перебоев со снабжением нефти усилились. Руководство Ирана приказало своим союзникам-хуситам быть готовыми перекрыть ключевой нефтяной маршрут через Красное море, если США нанесут удары по иранской энергетической инфраструктуре.
Впервые с момента заключения меморандума о взаимопонимании, в прошлом месяце приостановившего боевые действия, в среду США провели две большие волны воздушных ударов преимущественно по целям у южного побережья Ирана. Обстрел продолжался и в четверг.
Аналитики отмечают, что с технической точки зрения цена нефти WTI может вырасти выше 80 долларов за баррель, если удержится выше ключевого уровня поддержки в районе 70 долларов.
Напомним, обострение ситуации на Ближнем Востоке снова бьет по топливному рынку Украины. Пока мировые котировки нефти штормятся из-за атак в Персидском заливе, украинский оптовый рынок взлетел за считанные дни, заставив водителей замереть в ожидании.