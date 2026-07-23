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Chipster's, Flint, Big Bob: Россияне ударили по производству чипсов и сухариков
В Павлограде в результате российской атаки 23 июля поврежден производственный комплекс, где расположены предприятия партнеров группы Star Brands — ООО "Клуб Чипсов" и ООО "Снек Продакшн". В компании сообщили о погибших и пострадавших, однако их количество не уточнили.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Star Brands.
По предварительной информации компании, город получил несколько мощных ударов. Очевидцы сообщали о четырех взрывах, три из которых пришлись на производственный комплекс и близлежащие территории.
Среди пострадавших, по данным Star Brands, были работники производства, сотрудники подрядных организаций и находившиеся за пределами комплекса жители Павлограда.
В компании отметили, что на предприятиях оборудованы стационарные и мобильные укрытия в разных частях территории комплекса. Они используются для быстрой эвакуации персонала во время воздушной угрозы.
"К большому сожалению, даже при всех имеющихся методах защиты, на этот раз не обошлось без жертв", — заявили в Star Brands.
Компания пообещала оказать необходимую помощь пострадавшим работникам и поддержать семьи погибших коллег.
Предприятия получили серьезные повреждения и разрушения. Окончательный масштаб ущерба пока уточняется. Руководство предприятий находится в контакте с соответствующими службами, идет оценка последствий и определение первоочередных шагов по восстановлению работы производственного комплекса.
В Star Brands также отметили, что это не первый удар по предприятиям и складским помещениям партнеров группы. Ранее компания реализовала проект диверсификации складов.
Заметим, в производственном комплексе расположены предприятия партнеров Star Brands - ООО "Клуб Чипсов" и ООО "Снек Продакшн", связанные с производством украинских снековых брендов Chipster's, Flint, Big Bob, "Сан Саныч" и "Морские".