Chipster's, Flint, Big Bob: Россияне ударили по производству чипсов и сухариков

В Павлограде в результате российской атаки 23 июля поврежден производственный комплекс, где расположены предприятия партнеров группы Star Brands — ООО "Клуб Чипсов" и ООО "Снек Продакшн". В компании сообщили о погибших и пострадавших, однако их количество не уточнили.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Star Brands.

По предварительной информации компании, город получил несколько мощных ударов. Очевидцы сообщали о четырех взрывах, три из которых пришлись на производственный комплекс и близлежащие территории.

Среди пострадавших, по данным Star Brands, были работники производства, сотрудники подрядных организаций и находившиеся за пределами комплекса жители Павлограда.

В компании отметили, что на предприятиях оборудованы стационарные и мобильные укрытия в разных частях территории комплекса. Они используются для быстрой эвакуации персонала во время воздушной угрозы.

"К большому сожалению, даже при всех имеющихся методах защиты, на этот раз не обошлось без жертв", — заявили в Star Brands.

Компания пообещала оказать необходимую помощь пострадавшим работникам и поддержать семьи погибших коллег.

Предприятия получили серьезные повреждения и разрушения. Окончательный масштаб ущерба пока уточняется. Руководство предприятий находится в контакте с соответствующими службами, идет оценка последствий и определение первоочередных шагов по восстановлению работы производственного комплекса.

В Star Brands также отметили, что это не первый удар по предприятиям и складским помещениям партнеров группы. Ранее компания реализовала проект диверсификации складов.

Заметим, в производственном комплексе расположены предприятия партнеров Star Brands - ООО "Клуб Чипсов" и ООО "Снек Продакшн", связанные с производством украинских снековых брендов Chipster's, Flint, Big Bob, "Сан Саныч" и "Морские".