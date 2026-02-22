Россия атаковала американское предприятие, производящее Milka, Oreo и Barni (ФОТО)

В ночь на 22 февраля Россия нанесла удар по еще одному американскому бизнесу в Украине – гражданскому производственному объекту компании Mondelez в Тростянце – одному из первых крупных инвестиционных проектов США в независимую украинскую экономику.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

По его словам, ракета попала в одно из производственных зданий. К счастью, обошлось без жертв.

Сибига рассказал, что этот объект — не военная цель, а завод, работающий с 1990-х годов, производит всемирно известные бренды, трудоустраивает украинцев и вносит вклад в экономику Украины и США.

"Когда российские ракеты поражают такие объекты, они атакуют не только Украину. Они бьют по интересам американского бизнеса в Европе. Москва не может говорить об экономическом диалоге с Соединенными Штатами, одновременно атакуя производственные мощности, принадлежащие американским компаниям", — написал министр.

О Mondelēz International

Mondelēz International — американская транснациональная компания, один из крупнейших в мире производителей продуктов питания. Обладает брендами Milka, Oreo, TUC, Barni, Halls и работает в 160+ странах.

В Украине действует ЧАО "Монделис Украина" (Тростянецкая фабрика, "Чипсы Люкс").

Удары РФ по американским предприятиям

Российские войска уже не в первый раз атаковали гражданские заводы американского бизнеса в Украине.

5 января российские войска совершили дроновую атаку по Днепру, в результате которой возник пожар и было повреждено гражданское предприятие, принадлежащее американской компании Bunge.

В результате атаки на проезжую часть города вылилось около 300 тонн масла, что существенно усложнило движение транспорта.

В ночь на 21 августа 2025 года российские войска нанесли ракетный удар по территории предприятия Flex International в Мукачево на Закарпатье. После удара произошло возгорание предприятия. В результате удара разрушены складские помещения, загорелся пожар, который не могли погасить несколько суток.

Предприятие специализируется на производстве исключительно гражданской потребительской продукции, такой как кофеварки. Завод не был вовлечен в производство военной техники или оборонной продукции.

Американские инвестиции в компанию составили около 24,5 миллионов долларов.

на восстановление производственных мощностей заводу из госбюджета направят 16 миллионов гривен.