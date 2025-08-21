РФ атаковала американский завод по производству электроники в Мукачево, 15 раненых (ФОТО)

В ночь на 21 августа российские войска нанесли ракетный удар по территории предприятия в Мукачево на Закарпатье. После удара произошло возгорание предприятия. По предварительным данным, пострадали 15 человек.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Мукачевский городской совет и Нацполицию .

На предприятии возник пожар, спасатели работают на месте обстрела.

Местных жителей из-за пожара просят плотно закрывать окна и без необходимости не выходить на улицу.

В горсовете сообщили, что десятерых пострадавших из-за российской атаки доставили в больницу Святого Мартына, еще двое раненых обратились самостоятельно. В настоящее время госпитализированы пять пострадавших, их состояние стабильное.

В то же время, по информации Нацполиции, количество пострадавших возросло до 15 человек. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Самому молодому из травмированных — 22 года, самому старшему — 63.

Как отметил глава Закарпатской ОВА Мирослав Билецкий, в результате удара разрушены складские помещения, загорелся пожар.

Развернут оперативный штаб, в районе ликвидации последствий ракетного удара работают представители ОВА и городских властей.

На обстрел уже отреагировал глава МИД Андрей Сибига: "Одна из ракет попала в крупный американский завод по производству электроники в нашем западном регионе, что привело к серьезным повреждениям и жертвам".

Он подчеркнул, что это полностью гражданский объект, не имеющий ничего общего с обороной или войском. "Это не первая российская атака на американские предприятия в Украине после ударов по офисам Boeing в Киеве в начале этого года и других атак", - добавил глава внешнеполитического ведомства.

Вероятно, речь идет о заводе американской компании Flex International, специализирующейся на производстве электроники.

По данным ГСЧС, возник масштабный пожар площадью около 7 тыс. кв. м.

Президент Владимир Зеленский заявил, что россияне нанесли удар против американского предприятия в Закарпатье несколькими крылатыми ракетами. "Это было обычное гражданское предприятие, американские инвестиции. Производили такие привычные бытовые вещи, как кофемашины. И это россиянам тоже мишень. Очень показательно. Сейчас на предприятии еще тушат пожар. По состоянию на данный момент известно о 15 пострадавших от этого удара. Всем им оказана необходимая помощь".

Завод Flex International (Flextronics) обновили всего несколько месяцев назад

Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины сообщила 30 апреля, что приняла в эксплуатацию здание мирового производителя в области контрактного производства электроники Flextronics в Мукачево .

"В рамках проекта осуществлена реконструкция, переоборудование и достройка помещений функционального назначения, в том числе современных офисных пространств, залов для совещаний, столовой и бытовых зон", — говорилось в сообщении.

Flextronics объединяет более 100 современных заводов по всему миру. Уже более 20 лет компания стабильно работает на украинском рынке .

Трехэтажное здание было адаптировано к потребностям всех категорий населения, в частности, обустроен беспрепятственный доступ к помещениям для маломобильных групп.

Напомним, накануне Россия снова массированно атаковала Одесскую область ударными беспилотниками. В результате попаданий в ночь на 20 августа вспыхнул масштабный пожар на объекте топливно-энергетической инфраструктуры, повреждена припортовая инфраструктура.