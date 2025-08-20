Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,36

+0,10

EUR

48,32

+0,15

Наличный курс:

USD

41,43

41,35

EUR

48,50

48,30

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Тип
Война Война
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Ночная атака дронов на Одесщину: повреждена припортовая инфраструктура и объект топливно-энергетической инфраструктуры

Атака на Одесскую область
Атака на Одесскую область в ночь на 20 августа /ГСЧС Украины в Одесской области.

Россия снова массированно атаковала Одесскую область ударными беспилотниками. В результате попаданий в ночь на 20 августа вспыхнул масштабный пожар на объекте топливно-энергетической инфраструктуры и повреждена припортовая инфраструктура,

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает ГСЧС Украины в Одесской области.

Отмечается, что 54 спасателя и 16 единиц техники ликвидировали огонь. Также привлекались пожарный поезд "Укрзализныци", пожарное подразделение Национальной гвардии Украины и местная пожарная команда.

Как сообщили в Измаильской районной государственной (военной) администрации большинство беспилотников сбила противовоздушная оборона.

В результате атаки повреждена припортовая инфраструктура. На месте возник пожар, ликвидированный спасателями ГСЧС. Пострадал один человек.

В самом Измаиле повреждены объекты инфраструктуры и производственные помещения. На месте возникли пожары, ликвидированные пожарными. Известно об одном раненом мужчине, сообщил председатель ОВА Олег Кипер.

Фото 2 — Ночная атака дронов на Одесщину: повреждена припортовая инфраструктура и объект топливно-энергетической инфраструктуры
Фото: ГСЧС Украины в Одесской области
Фото 3 — Ночная атака дронов на Одесщину: повреждена припортовая инфраструктура и объект топливно-энергетической инфраструктуры
Фото: ГСЧС Украины в Одесской области

Напомним, в результате российской атаки в ночь на 18 августа в пригороде Одессы загорелся объект топливно-энергетической инфраструктуры, что повлекло за собой масштабный пожар. Из-за атак беспилотников типа "Шахед" пострадала нефтебаза азербайджанской нефтяной компании SOCAR, расположенной в Одесской области.

Автор:
Татьяна Бессараб