Ночная атака дронов на Одесщину: повреждена припортовая инфраструктура и объект топливно-энергетической инфраструктуры

Россия снова массированно атаковала Одесскую область ударными беспилотниками. В результате попаданий в ночь на 20 августа вспыхнул масштабный пожар на объекте топливно-энергетической инфраструктуры и повреждена припортовая инфраструктура,

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает ГСЧС Украины в Одесской области.

Отмечается, что 54 спасателя и 16 единиц техники ликвидировали огонь. Также привлекались пожарный поезд "Укрзализныци", пожарное подразделение Национальной гвардии Украины и местная пожарная команда.

Как сообщили в Измаильской районной государственной (военной) администрации большинство беспилотников сбила противовоздушная оборона.

В результате атаки повреждена припортовая инфраструктура. На месте возник пожар, ликвидированный спасателями ГСЧС. Пострадал один человек.

В самом Измаиле повреждены объекты инфраструктуры и производственные помещения. На месте возникли пожары, ликвидированные пожарными. Известно об одном раненом мужчине, сообщил председатель ОВА Олег Кипер.

Фото: ГСЧС Украины в Одесской области

Напомним, в результате российской атаки в ночь на 18 августа в пригороде Одессы загорелся объект топливно-энергетической инфраструктуры, что повлекло за собой масштабный пожар. Из-за атак беспилотников типа "Шахед" пострадала нефтебаза азербайджанской нефтяной компании SOCAR, расположенной в Одесской области.