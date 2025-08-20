Нічна атака дронів на Одещину: пошкоджено припортову інфраструктуру та обʼєкт паливно-енергетичної інфраструктури

Росія знову масовано атакувала Одеську область ударними безпілотниками. Внаслідок влучань у ніч на 20 серпня спалахнула масштабна пожежа на обʼєкті паливно-енергетичної інфраструктури, та пошкоджено припортову інфраструктуру,

Як пише Delo.ua, про це повідомляє ДСНС України в Одеській області.

Зазначається, що 54 рятувальники та 16 одиниць техніки ліквідували вогонь. Також залучався пожежний потяг "Укрзалізниці", пожежний підрозділ Національної гвардії України та місцева пожежна команда.

Як повідомили в Ізмаїльській районній державній (військовій) адміністрації, більшість безпілотників збила протиповітряна оборона.

Внаслідок атаки пошкоджена припортова інфраструктура. На місці виникла пожежа, яку ліквідували рятувальники ДСНС. Постраждала одна людина.

В самому Ізмаїлі пошкоджено об’єкти інфраструктури та виробничі приміщення. На місці виникли пожежі, які ліквідували вогнеборці. Відомо про одного пораненого чоловіка, повідомив голова ОВА Олег Кіпер.

Фото: ДСНС України в Одеській області

Фото: ДСНС України в Одеській області

Нагадаємо, внаслідок російської атаки в ніч на 18 серпня в передмісті Одеси загорівся об’єкт паливно-енергетичної інфраструктури, що спричинило масштабну пожежу. Через атаки безпілотників типу "Шахед" постраждала нафтобаза азербайджанської нафтової компанії SOCAR, що розташована в Одеській області.