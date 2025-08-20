Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,36

+0,10

EUR

48,32

+0,15

Готівковий курс:

USD

41,43

41,35

EUR

48,50

48,30

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Тип
Війна Війна
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Нічна атака дронів на Одещину: пошкоджено припортову інфраструктуру та обʼєкт паливно-енергетичної інфраструктури

Атака на Одеську область
Атака на Одеську область у ніч на 20 серпня /ДСНС України в Одеській області.

Росія знову масовано атакувала Одеську область ударними безпілотниками. Внаслідок влучань у ніч на 20 серпня спалахнула масштабна пожежа на обʼєкті паливно-енергетичної інфраструктури, та пошкоджено припортову інфраструктуру,

Як пише  Delo.ua, про це повідомляє ДСНС України в Одеській області.

Зазначається, що 54 рятувальники та 16 одиниць техніки ліквідували вогонь. Також залучався пожежний потяг "Укрзалізниці", пожежний підрозділ Національної гвардії України та місцева пожежна команда.

Як повідомили в Ізмаїльській районній державній (військовій) адміністрації, більшість безпілотників збила протиповітряна оборона.

Внаслідок атаки пошкоджена припортова інфраструктура. На місці виникла пожежа, яку ліквідували рятувальники ДСНС. Постраждала одна людина.

В самому Ізмаїлі пошкоджено об’єкти інфраструктури та виробничі приміщення. На місці виникли пожежі, які ліквідували вогнеборці. Відомо про одного пораненого чоловіка, повідомив голова ОВА Олег Кіпер.

Фото 2 — Нічна атака дронів на Одещину: пошкоджено припортову інфраструктуру та обʼєкт паливно-енергетичної інфраструктури
Фото: ДСНС України в Одеській області
Фото 3 — Нічна атака дронів на Одещину: пошкоджено припортову інфраструктуру та обʼєкт паливно-енергетичної інфраструктури
Фото: ДСНС України в Одеській області

Нагадаємо, внаслідок російської атаки в ніч на 18 серпня в передмісті Одеси загорівся об’єкт паливно-енергетичної інфраструктури, що спричинило масштабну пожежу. Через атаки безпілотників типу "Шахед" постраждала нафтобаза азербайджанської нафтової компанії SOCAR, що розташована в Одеській області. 

Автор:
Тетяна Бесараб