Росія знову атакувала нафтобазу азербайджанської компанії SOCAR в Одеській області: виникла пожежа

пожежа
Наслідки нічної атаки дронів під Одесою/Фото: ДСНС

Внаслідок російської атаки в ніч на 18 серпня в передмісті Одеси загорівся об’єкт паливно-енергетичної інфраструктури, що спричинило масштабну пожежу.

Як пише Delo.ua, про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Попри активну роботу сил ППО, в Одеському районі є наслідки удару. У передмісті Одеси виникло загоряння обʼєкту паливно-енергетичної інфраструктури та двоповерхової будівлі", - написав він.

За словами голови ОВА, рятувальники оперативно ліквідували потужну пожежу. До гасіння залучався пожежний потяг "Укрзалізниці".

Фото 2 — Росія знову атакувала нафтобазу азербайджанської компанії SOCAR в Одеській області: виникла пожежа

За попередньою інформацією, загиблих та постраждалих немає. Правоохоронці фіксують черговий злочин росіян проти цивільного населення Одещини.

Оновлено о 11:55. Як повідомило азербайджанське державне агентство APA, через атаки безпілотників типу "Шахед" постраждала нафтобаза азербайджанської нафтової компанії SOCAR, що розташована в Одеській області. Після декількох прямих влучень на території об'єкта виникла пожежа.

В результаті було пошкоджено 17 паливних резервуарів, будівлю насосної станції, операторські та технічні приміщення, а також пункти зважування. Огорожа території зруйнована. Загальний обсяг нафтобази перевищує 16 тисяч кубометрів.

Це вже друга масова атака на об'єкт. 8 серпня по цій же нафтобазі також було випущено близько 10 безпілотників, в результаті чого були зафіксовані часткові руйнування. Президент Ільхам Алієв засудив завдані країною-агресором Росією повітряні удари по об'єктах Азербайджану, що знаходяться на території України.

Автор:
Тетяна Бесараб