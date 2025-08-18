Росія знову атакувала нафтобазу азербайджанської компанії SOCAR в Одеській області: виникла пожежа

Внаслідок російської атаки в ніч на 18 серпня в передмісті Одеси загорівся об’єкт паливно-енергетичної інфраструктури, що спричинило масштабну пожежу.

Як пише Delo.ua, про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Попри активну роботу сил ППО, в Одеському районі є наслідки удару. У передмісті Одеси виникло загоряння обʼєкту паливно-енергетичної інфраструктури та двоповерхової будівлі", - написав він.

За словами голови ОВА, рятувальники оперативно ліквідували потужну пожежу. До гасіння залучався пожежний потяг "Укрзалізниці".

За попередньою інформацією, загиблих та постраждалих немає. Правоохоронці фіксують черговий злочин росіян проти цивільного населення Одещини.

Оновлено о 11:55. Як повідомило азербайджанське державне агентство APA, через атаки безпілотників типу "Шахед" постраждала нафтобаза азербайджанської нафтової компанії SOCAR, що розташована в Одеській області. Після декількох прямих влучень на території об'єкта виникла пожежа.

В результаті було пошкоджено 17 паливних резервуарів, будівлю насосної станції, операторські та технічні приміщення, а також пункти зважування. Огорожа території зруйнована. Загальний обсяг нафтобази перевищує 16 тисяч кубометрів.

Це вже друга масова атака на об'єкт. 8 серпня по цій же нафтобазі також було випущено близько 10 безпілотників, в результаті чого були зафіксовані часткові руйнування. Президент Ільхам Алієв засудив завдані країною-агресором Росією повітряні удари по об'єктах Азербайджану, що знаходяться на території України.