Росія атакувала нафтобазу SOCAR в Одеській області: виникла пожежа

У ніч на 8 серпня 2025 року п'ять російських дронів-камікадзе типу "Шахед" атакували нафтобазу азербайджанської нафтової компанії SOCAR в Одеській області. У результаті удару спалахнула пожежа, а також був пошкоджений трубопровід із дизельним пальним.

Про це ЕП розповіли в українських правоохоронних органах.

Пожежу вдалося швидко локалізувати. За словами співрозмовників ЕП, внаслідок удару РФ четверо співробітників отримали серйозні травми, їм надано невідкладну медичну допомогу. Розмір збитків наразі встановлюється. Проводяться термінові відновлювальні роботи.

"Офіційні дані розслідування ще не оприлюднені, однак локалізація попадань п'яти керованих дронів явно вказує на те, що нафтобаза була основною метою атаки", - зазначають правоохоронці.

Це вже друга цілеспрямована атака на об'єкти критичної інфраструктури в Україні, пов'язані з Азербайджаном, за останній час.

Зокрема, нещодавно було здійснено удар по газорозподільній станції "Орлівка", яка розташована неподалік від кордону з Румунією. Ця станція є важливим елементом Трансбалканського газопроводу, через який планується прокачування азербайджанського газу в Україну.

У зв'язку з останніми подіями та активними згадками про азербайджанські активи як "законні цілі" в проросійських інформаційних ресурсах, існує значний ризик подальших атак на об'єкти SOCAR в Україні, стверджують джерела в правоохоронних органах.

Нагадаємо, 6 серпня вранці один з підрозділів ДТЕК зазнав пошкоджень внаслідок атаки ворожих FPV-дронів. Обстріл спричинив займання енергетичного обладнання.