Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,34

--0,11

EUR

48,31

--0,13

Наличный курс:

USD

41,42

41,35

EUR

48,55

48,40

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Тип
Обновлено
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Россия снова атаковала нефтебазу азербайджанской компании SOCAR в Одесской области: возник пожар

пожар
Последствия ночной атаки дронов под Одессой/Фото: ГСЧС

В результате российской атаки в ночь на 18 августа в пригороде Одессы загорелся объект топливно-энергетической инфраструктуры, что повлекло за собой масштабный пожар.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

"Несмотря на активную работу сил ПВО, в Одесском районе есть последствия удара. В пригороде Одессы возникло возгорание объекта топливно-энергетической инфраструктуры и двухэтажного здания", - написал он.

По словам главы ОВА, спасатели оперативно ликвидировали мощный пожар. К тушению привлекался пожарный поезд "Укрзализныци".

Фото 2 — Россия снова атаковала нефтебазу азербайджанской компании SOCAR в Одесской области: возник пожар

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Правоохранители фиксируют очередное преступление россиян против гражданского населения Одесской области.

Обновлено в 11:55. Как сообщило азербайджанское государственное агентство APA, из-за атак беспилотников типа "Шахед" пострадала нефтебаза азербайджанской нефтяной компании SOCAR, расположенной в Одесской области. После нескольких прямых попаданий на территории объекта возник пожар.

В результате повреждены 17 топливных резервуаров, здание насосной станции, операторские и технические помещения, а также пункты взвешивания. Забор территории разрушен. Общий объем нефтебазы превышает 16 тысяч кубометров.

Это уже вторая массовая атака на объект. 8 августа по этой же нефтебазе также было выпущено около 10 беспилотников, в результате чего были зафиксированы частичные разрушения. Президент Ильхам Алиев осудил нанесенные страной-агрессором Россией воздушные удары по находящимся на территории Украины объектам Азербайджана.

Автор:
Татьяна Бессараб