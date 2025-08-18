Россия снова атаковала нефтебазу азербайджанской компании SOCAR в Одесской области: возник пожар

В результате российской атаки в ночь на 18 августа в пригороде Одессы загорелся объект топливно-энергетической инфраструктуры, что повлекло за собой масштабный пожар.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

"Несмотря на активную работу сил ПВО, в Одесском районе есть последствия удара. В пригороде Одессы возникло возгорание объекта топливно-энергетической инфраструктуры и двухэтажного здания", - написал он.

По словам главы ОВА, спасатели оперативно ликвидировали мощный пожар. К тушению привлекался пожарный поезд "Укрзализныци".

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Правоохранители фиксируют очередное преступление россиян против гражданского населения Одесской области.

Обновлено в 11:55. Как сообщило азербайджанское государственное агентство APA, из-за атак беспилотников типа "Шахед" пострадала нефтебаза азербайджанской нефтяной компании SOCAR, расположенной в Одесской области. После нескольких прямых попаданий на территории объекта возник пожар.

В результате повреждены 17 топливных резервуаров, здание насосной станции, операторские и технические помещения, а также пункты взвешивания. Забор территории разрушен. Общий объем нефтебазы превышает 16 тысяч кубометров.

Это уже вторая массовая атака на объект. 8 августа по этой же нефтебазе также было выпущено около 10 беспилотников, в результате чего были зафиксированы частичные разрушения. Президент Ильхам Алиев осудил нанесенные страной-агрессором Россией воздушные удары по находящимся на территории Украины объектам Азербайджана.