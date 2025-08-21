РФ атакувала американський завод з виробництва електроніки у Мукачеві, 15 поранених (ФОТО)

В ніч на 21 серпня російські війська завдали ракетного удару по території підприємства в Мукачеві на Закарпатті. Після удару відбулося займання підприємства. За попередніми даними, постраждали 15 людей.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мукачівську міську раду і Нацполіцію.

На підприємстві виникла пожежа, рятувальники працюють на місці обстрілу.

Місцевих жителів через пожежу просять щільно закривати вікна та без нагальної потреби не виходити на вулицю.

У міськраді повідомили, що десятьох постраждалих через російську атаку доставили до лікарні Святого Мартина, ще двоє поранених звернулися самостійно. Наразі госпіталізовано п’ятьох потерпілих, їхній стан стабільний.

Водночас, за інформацією Нацполіції, що кількість постраждалих зросла до 15 людей. Один із постраждалих перебуває у тяжкому стані. Наймолодшій із травмованих — 22 роки, найстаршому — 63.

Як зазначив голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький, внаслідок удару зруйновано складські приміщення, зайнялася пожежа.

Розгорнуто оперативний штаб, в районі ліквідації наслідків ракетного удару працюють представники ОВА та міської влади.

На обстріл вже відреагував глава МЗС Андрій Сибіга: "Одна з ракет влучила в великий американський завод з виробництва електроніки в нашому найзахіднішому регіоні, що призвело до серйозних пошкоджень і жертв".

Він наголосив, що це повністю цивільний об'єкт, який не має нічого спільного з обороною чи військом. "Це не перша російська атака на американські підприємства в Україні після ударів по офісах Boeing у Києві на початку цього року та інших атак", — додав очільник зовнішньополітичного відомства.

Ймовірно, йдеться про завод американської компанії Flex International, яка спеціалізується на виробництві електроніки.

За даними ДСНС, виникла масштабна пожежа площею близько 7 тис. кв. м.

Президент Володимир Зеленський заявив, що росіяни завдали удару проти американського підприємства на Закарпатті кількома крилатими ракетами. "Це було звичайне цивільне підприємство, американські інвестиції. Виробляли такі звичні побутові речі, як кавомашини. І це росіянам теж мішень. Дуже показово. Зараз на підприємстві ще гасять пожежу. Станом на цей час відомо про 15 людей, які постраждали від цього удару. Усім їм надано необхідну допомогу", - додав він.

Завод Flex International (Flextronics ) оновили лише кілька місяців тому

Державна інспекція архітектури та містобудування України повідомила 30 квітня, що прийняла в експлуатацію будівлю світового виробника у галузі контрактного виробництва електроніки Flextronics у Мукачеві.

"У межах проєкту здійснено реконструкцію, переобладнання та добудову приміщень функціонального призначення, зокрема сучасних офісних просторів, залів для нарад, їдальні та побутових зон", – йшлося в повідомленні.

Flextronics об’єднує понад 100 сучасних заводів по всьому світу. Вже понад 20 років компанія стабільно працює на українському ринку.

Триповерхову будівлю було адаптовано до потреб усіх категорій населення, зокрема облаштовано безперешкодний доступ до приміщень для маломобільних груп.

Нагадаємо, напередодні Росія знову масовано атакувала Одеську область ударними безпілотниками. Внаслідок влучань у ніч на 20 серпня спалахнула масштабна пожежа на обʼєкті паливно-енергетичної інфраструктури, пошкоджено припортову інфраструктуру.