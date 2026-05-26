Гарячі обіди для 1–11 класів: коли харчування в школах стане повністю безкоштовним

Гарячі обіди стануть доступні кожному учню / Depositphotos

З початком нового навчального року в Україні стартує наступний масштабний етап реформи шкільного харчування. Починаючи з 1 вересня гарячими обідами будуть забезпечені учні всіх класів — з 1-го по 11-й.

Як пише Delo.ua, про це за підсумками координаційної наради з керівниками обласних військових адміністрацій (ОВА) повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

За її словами наразі безкоштовним гарячим харчуванням охоплені всі діти у прифронтових громадах, а також учні початкової школи (1–4 класи) в усіх регіонах.

"Із 1 вересня теплі обіди мають отримувати учні 1–11 класів по всій Україні", - наголосила очільниця уряду. 

Для цього Кабінет Міністрів уже розподілив 1 мільярд гривень субвенції. Ці кошти спрямують на капітальну модернізацію 73 шкільних харчоблоків по всій Україні, що дозволить закладам освіти готувати їжу за новими стандартами та у значно більших обсягах.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що з 8000 шкільних харчоблоків, які працюють в Україні, держава оновила 1200 в рамках реформи шкільного харчування. Ще близько 7000 потребують модернізації.

Автор:
Тетяна Бесараб