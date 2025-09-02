Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,37

+0,05

EUR

48,47

+0,27

Готівковий курс:

USD

41,35

41,28

EUR

48,45

48,27

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

В Україні оновлюють шкільні їдальні: скільки коштує реконструкція одного харчоблоку

харчоблок у школі
Держава вже оновила 1200 шкільних харчоблоків / Depositphotos

З 8000 шкільних харчоблоків, які працюють в Україні, держава оновила 1200 в рамках реформи шкільного харчування. Ще близько 7000 потребують модернізації.

Як пише Delo.ua, про це розповів керівник команди реформи шкільного харчування Орест Степаняк в інтерв’ю Forbes Ukraine. 

Загалом українська шкільна мережа налічує понад 12 000 харчоблоків, частина не працюють через безпекову ситуацію.

За словами Степаняка, реконструкція шкільних харчоблоків фінансується за рахунок коштів державного бюджету, а також грантів від міжнародних організацій, таких як Світовий банк, Європейський інвестиційний банк та Європейський банк реконструкції та розвитку. Місцеві бюджети також долучаються до співфінансування цих проєктів.

"Вартість реновації одного харчоблоку – мінімум 10 млн грн. Тобто 1200 харчоблоків коштували щонайменше 12 млрд грн", – розповідає керівник команди реформи шкільного харчування.

Він додав, що крім оновлення харчоблоків, в Україні будують фабрики-кухні, що працюють як окреме підприємство і постачають їжу багатьом школам. Одна фабрика-кухня побудована, дві в процесі, вартість створення та запуску одного такого об’єкта стартує від $5 млн.

Степаняк зазначив, що бачить потенціал для 17 фабрик, однак рішення щодо їх будівництва залишається за громадами.

Нагадаємо, в липні Кабмін затвердив четвертий розподіл коштів державної субвенції на оновлення їдалень у закладах освіти у 2025 році. Йдеться про розпорядження щодо розподілу 158 млн грн на модернізацію харчоблоків у межах публічного інвестиційного проєкту.

Автор:
Тетяна Бесараб