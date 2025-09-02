В Україні оновлюють шкільні їдальні: скільки коштує реконструкція одного харчоблоку

З 8000 шкільних харчоблоків, які працюють в Україні, держава оновила 1200 в рамках реформи шкільного харчування. Ще близько 7000 потребують модернізації.

Як пише Delo.ua, про це розповів керівник команди реформи шкільного харчування Орест Степаняк в інтерв’ю Forbes Ukraine.

Загалом українська шкільна мережа налічує понад 12 000 харчоблоків, частина не працюють через безпекову ситуацію.

За словами Степаняка, реконструкція шкільних харчоблоків фінансується за рахунок коштів державного бюджету, а також грантів від міжнародних організацій, таких як Світовий банк, Європейський інвестиційний банк та Європейський банк реконструкції та розвитку. Місцеві бюджети також долучаються до співфінансування цих проєктів.

"Вартість реновації одного харчоблоку – мінімум 10 млн грн. Тобто 1200 харчоблоків коштували щонайменше 12 млрд грн", – розповідає керівник команди реформи шкільного харчування.

Він додав, що крім оновлення харчоблоків, в Україні будують фабрики-кухні, що працюють як окреме підприємство і постачають їжу багатьом школам. Одна фабрика-кухня побудована, дві в процесі, вартість створення та запуску одного такого об’єкта стартує від $5 млн.

Степаняк зазначив, що бачить потенціал для 17 фабрик, однак рішення щодо їх будівництва залишається за громадами.

Нагадаємо, в липні Кабмін затвердив четвертий розподіл коштів державної субвенції на оновлення їдалень у закладах освіти у 2025 році. Йдеться про розпорядження щодо розподілу 158 млн грн на модернізацію харчоблоків у межах публічного інвестиційного проєкту.