В Украине обновляют школьные столовые: сколько стоит реконструкция одного пищеблока

пищеблок в школе
Государство уже обновило 1200 школьных пищеблоков / Depositphotos

Из 8000 школьных пищеблоков, работающих в Украине, государство обновило 1200 в рамках реформы школьного питания. Еще около 7000 нуждаются в модернизации.

Как пишет Delo.ua, об этом рассказал руководитель команды реформы школьного питания Орест Степаняк в интервью Forbes Ukraine.

В общей сложности украинская школьная сеть насчитывает более 12 000 пищеблоков, часть не работают из-за ситуации безопасности.

По словам Степаняка, реконструкция школьных пищеблоков финансируется за счет средств государственного бюджета, а также грантов от международных организаций, таких, как Всемирный банк, Европейский инвестиционный банк и Европейский банк реконструкции и развития. Местные бюджеты также приобщаются к софинансированию этих проектов.

"Стоимость реновации одного пищеблока – минимум 10 млн грн. То есть 1200 пищеблоков стоили не менее 12 млрд грн", – рассказывает руководитель команды реформы школьного питания.

Он добавил, что помимо обновления пищеблоков, в Украине строят фабрики-кухни, работающие как отдельное предприятие и снабжающие пищу многими школами. Одна фабрика-кухня построена, две в процессе, стоимость создания и запуска одного такого объекта стартует от $5 млн.

Степаняк отметил, что видит потенциал для 17 фабрик, однако решение по их строительству остается за общинами.

Напомним, в июле Кабмин утвердил четвертое распределение средств государственной субвенции на обновление столовых в учебных заведениях в 2025 году. Речь идет о распоряжении по распределению 158 млн грн на модернизацию пищеблоков в рамках публичного инвестиционного проекта.

Автор:
Татьяна Бессараб