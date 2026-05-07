Шкільні їдальні в Україні оновлюють: ще 10 закладів отримають фінансування

Уряд затвердив новий етап фінансування програми модернізації шкільних їдалень. Обсяг третього розподілу коштів становить 183 млн гривень, які спрямують на оновлення харчоблоків у 10 школах у різних областях країни, включно з військовими ліцеями.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення прем’єр-міністерки Юлії Свириденко.

Програма є частиною системної реформи шкільного харчування, яка реалізується з 2020 року за ініціативи першої леді Олени Зеленської. Вона передбачає не лише ремонт їдалень, а й оновлення обладнання, зміну підходів до харчування та впровадження сучасного меню для школярів.

Станом на зараз у межах програми вже оновлено 1 668 харчоблоків. Це понад 20% від загальної кількості таких об’єктів у країні. Проєкт реалізується за участі держави, місцевих громад та міжнародних партнерів.

Ключова мета реформи — забезпечити учнів безоплатними гарячими обідами. З 1 вересня планується, що всі школярі 1–11 класів в усіх областях отримуватимуть таке харчування.

Уряд пов’язує реформу з покращенням здоров’я та концентрації дітей, особливо в умовах воєнного часу, коли питання якісного харчування має додаткове соціальне значення.

У підсумку, програма поступово охоплює все більше шкіл і формує єдині стандарти харчування, розглядаючи модернізацію їдалень як елемент довгострокової інвестиції в освіту та здоров’я дітей.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що з 8000 шкільних харчоблоків, які працюють в Україні, держава оновила 1200 в рамках реформи шкільного харчування. Ще близько 7000 потребують модернізації.