В Україні оновлюють шкільні їдальні: виділено понад 420 млн грн

Кабінет міністрів затвердив другий розподіл субвенції на оновлення шкільної інфраструктури - 421,1 млн грн спрямують на модернізацію харчоблоків у 15 регіонах України.

Як пише Delo.ua, про це інформує прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Про реформу шкільного харчування

Фінансування передбачає закупівлю обладнання, а також створення і оновлення 25 харчоблоків у закладах освіти. Ініціатива реалізується в межах реформи шкільного харчування у співпраці з громадами.

Уряд наголошує, що оновлення їдалень має забезпечити безпечне та якісне харчування учнів, а також сприяти формуванню культури здорового способу життя.

Раніше на завершення модернізації 19 їдалень, розпочатої у 2025 році, вже було виділено 46,5 млн грн.

Загалом в Україні модернізовано близько 20% шкільних харчоблоків: 188 - за рахунок державної субвенції, ще понад 1 500 - за кошти місцевих бюджетів та міжнародної підтримки.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що з 8000 шкільних харчоблоків, які працюють в Україні, держава оновила 1200 в рамках реформи шкільного харчування. Ще близько 7000 потребують модернізації.