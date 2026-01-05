РФ ударили по Днепру: повреждено американское предприятие, на дороги вылилось 300 тонн растительного масла

Днем 5 января российские войска совершили дроновую атаку по Днепру, в результате которой возник пожар и было повреждено гражданское предприятие.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение городского головы Днепра Бориса Филатова.

По его словам, в результате удара дронов на проезжую часть города вылилось около 300 тонн масла, что существенно усложнило движение транспорта. Коммунальные службы работают на месте, засыпая покрытие песком и специальными смесями, однако проезд по Набережной в Днепре будет невозможен по меньшей мере 2-3 суток.

Филатов подчеркнул, что в результате атаки была разрушена американская собственность — предприятие принадлежит компании Bunge (в Украине самая известная "Олейна") из Сент-Луиса (штат Миссури, США). По его словам, речь идет о сугубо гражданском производстве, не имеющем ни одного военного назначения.

"(...) бомбардируют чисто гражданское производство (...) Миллионный город все видит своими глазами, - подчеркнул Филатов.

Он призвал жителей города с пониманием отнестись к ситуации и поблагодарить коммунальщиков, работающих в сложных условиях, а также следить за официальными сообщениями горсовета о перекрытии дорог и перемен в движении общественного транспорта.

Напомним, в ночь с 21 на 22 декабря в результате вражеской атаки по порту "Южный" загорелось около 30 контейнеров с мукой и растительным маслом. Масло вместе с продуктами горения попало в акваторию Черного моря.

Из-за загрязнения утром 24 декабря в Одессе в районе пляжей "Дельфин" и "Ланжерон" обнаружили погибших птиц.