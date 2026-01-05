РФ вдарили по Дніпру: пошкоджено американське підприємство, на дороги вилилося 300 тонн олії

Удень 5 січня російські війська здійснили дронову атаку по Дніпру, внаслідок якої виникла пожежа та було пошкоджено цивільне підприємство.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення міського голови Дніпра Бориса Філатова.

За його словами, в результаті удару дронів на проїжджу частину міста вилилося близько 300 тонн олії, що суттєво ускладнило рух транспорту. Комунальні служби працюють на місці, засипаючи покриття піском і спеціальними сумішами, однак проїзд Набережною у Дніпрі буде неможливим щонайменше 2-3 доби.

Філатов наголосив, що внаслідок атаки було зруйновано американську власність — підприємство належить компанії Bunge (в Україні найвідоміша "Олейна") зі Сент-Луїса (штат Міссурі, США). За його словами, йдеться про суто цивільне виробництво, яке не має жодного військового призначення.

" (…) бомбардують суто цивільне виробництво (…) Мільйонне місто все бачить на власні очі, – наголосив Філатов.

Він закликав мешканців міста з розумінням поставитися до ситуації та подякувати комунальникам, які працюють у складних умовах, а також стежити за офіційними повідомленнями міськради щодо перекриття доріг і змін у русі громадського транспорту.

Нагадаємо, у ніч з 21 на 22 грудня внаслідок ворожої атаки по порту "Південний" загорілося близько 30 контейнерів з борошном та рослинною олією. Олія разом із продуктами горіння потрапила в акваторію Чорного моря

Через забруднення зранку 24 грудня в Одесі в районі пляжів “Дельфін” та “Ланжерон” виявили загиблих птахів.