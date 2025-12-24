Запланована подія 2

На узбережжі Одеси виявили плями, схожі на нафтові, та загиблих птахів (ФОТО)

Фото: Сергій Лисак

У місті Одеса в районі пляжів “Дельфін” та “Ланжерон” виявили плями, схожі на нафтові. Наразі встановлюють їх розмір та походження. Також виявили загиблих птахів.

Як пише Delo.ua, про це повідомив очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

"Ситуація на узбережжі. У районі пляжів "Дельфін" та "Ланжерон" виявлено плями, схожі на нафтові, а також загиблих птахів. Наразі їх розмір та походження встановлюються", – зазначив він.

Фото: Сергій Лисак
Фото: Сергій Лисак

Лисак наголосив, що ситуацію перевіряють відповідні служби. Зокрема, на місце вже виїхала екологічна інспекція, КП "Узбережжя", Комунальна установа "Рятувально-водолазна служба Одеської міської ради", а також Департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради.

Очільник Одеської МВА додав, що після отримання висновків фахівців буде надано додаткову офіційну інформацію.

Нагадаємо, у ніч на 23 грудня російські війська атакували Одеську область. В результаті постраждала енергетична, портова, транспортна, промислова та житлова інфраструктура.

 Також в Одеському порту вибуховою хвилею було пошкоджено цивільне судно під прапором Лівану, яке перевозило українську сою.

