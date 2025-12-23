Запланована подія 2

Нічна атака на Одещину 23 грудня: пошкоджено цивільне судно та складські приміщення

дснс
Наслідки нічного обстрілу Одеської області 23 грудня / ДСНС

У ніч на 23 грудня російські війська атакували південні райони Одеської області. В результаті постраждала енергетична, портова, транспортна, промислова та житлова інфраструктура.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу ДСНС.

Надзвичайні події зафіксовано на території порту, де удар пошкодив цивільне судно та складські приміщення.

Найважча ситуація спостерігається у приватному секторі одного з районів області. Там вибухова хвиля та уламки понівечили дахи та вибили вікна у 122 оселях мирних мешканців.

Як повідомив голова ОВА Олег Кіпер, обійшлось без постраждалих.

"У районах, що зазнали ударів, спостерігаються перебої з енергопостачанням. Критична інфраструктура заживлена від генераторів. Розгорнуто роботу пунктів незламності — за допомогою вже звернулися близько 900 людей", — зазначив він. 

На місцях подій працюють рятувальні та аварійно-відновлювальні служби. Їх робота ускладнена постійними повітряними тривогами.

Нагадаємо, 19 грудня пізно ввечері РФ здійснила балістичну атаку по портовій інфраструктурі Одеського району. За попередньою інформацією, загинуло 8 осіб, близько 15 людей отримали поранення. 

Тетяна Бесараб