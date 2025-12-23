- Тип
- Обновлено
- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
В Одесском порту повреждено гражданское судно под флагом Ливана
В ночь на 23 декабря русские войска атаковали южные районы Одесской области. В результате пострадала энергетическая, портовая, транспортная, промышленная и жилищная инфраструктура.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Происшествия зафиксированы на территории порта, где удар повредил гражданское судно и складские помещения.
Самая тяжелая ситуация наблюдается в частном секторе одного из районов области. Там взрывная волна и обломки изуродовали крыши и выбили окна в 122 жилищах мирных жителей.
Как сообщил глава ОВА Олег Кипер, обошлось без пострадавших.
"В районах, подвергшихся ударам, наблюдаются перебои с энергоснабжением. Критическая инфраструктура заживлена от генераторов. Развернута работа пунктов несокрушимости — за помощью уже обратились около 900 человек", — отметил он.
На местах происшествия работают спасательные и аварийно-восстановительные службы. Их работа усложнена постоянными воздушными тревогами.
Обновлено в 11:30. В Администрации морских портов Украины (АМПУ) уточнили, что в Одесском порту взрывной волной было повреждено гражданское судно под флагом Ливана. Судно перевозило украинскую сою.
Также есть повреждения и в порту Рени – пострадали административные здания и портовая инфраструктура.
Напомним, 19 декабря поздно вечером РФ совершила баллистическую атаку по портовой инфраструктуре Одесского района. По предварительной информации, погибли 8 человек, около 15 человек получили ранения.