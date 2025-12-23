Запланована подія 2

Читати українською

В Одесском порту повреждено гражданское судно под флагом Ливана

дсснс
Последствия ночных обстрелов Одесской области 23 декабря / ГСЧС

В ночь на 23 декабря русские войска атаковали южные районы Одесской области. В результате пострадала энергетическая, портовая, транспортная, промышленная и жилищная инфраструктура.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Происшествия зафиксированы на территории порта, где удар повредил гражданское судно и складские помещения.

Самая тяжелая ситуация наблюдается в частном секторе одного из районов области. Там взрывная волна и обломки изуродовали крыши и выбили окна в 122 жилищах мирных жителей.

Как сообщил глава ОВА Олег Кипер, обошлось без пострадавших.

"В районах, подвергшихся ударам, наблюдаются перебои с энергоснабжением. Критическая инфраструктура заживлена от генераторов. Развернута работа пунктов несокрушимости — за помощью уже обратились около 900 человек", — отметил он.

На местах происшествия работают спасательные и аварийно-восстановительные службы. Их работа усложнена постоянными воздушными тревогами.

Обновлено в 11:30. В Администрации морских портов Украины (АМПУ) уточнили, что в Одесском порту взрывной волной было повреждено гражданское судно под флагом Ливана. Судно перевозило украинскую сою.

Также есть повреждения и в порту Рени – пострадали административные здания и портовая инфраструктура.

Фото: АМПУ

Напомним, 19 декабря поздно вечером РФ совершила баллистическую атаку по портовой инфраструктуре Одесского района. По предварительной информации, погибли 8 человек, около 15 человек получили ранения.

Автор:
Татьяна Бессараб