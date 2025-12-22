У порту "Південний" внаслідок удару РФ загорілися контейнери із борошном та олією

22 грудня ворог атакував порти та об’єкти енергетики у Одеській області. У порту "Південний" внаслідок удару загорілися близько 30 контейнерів із борошном та рослинною олією.

Як пише Delo.ua, про це повідомив міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба.

"Ворог не припиняє ударів по Одещині. Росія намагається зруйнувати морську логістику, завдаючи системних атак по портовій та енергетичній інфраструктурі. Цієї ночі під обстрілами знову порти та об’єкти енергетики", - зауважив Кулеба.

За його словами, у порту "Південний" внаслідок удару виникла пожежа — загорілися близько 30 контейнерів із борошном та рослинною олією. Працівники порту та всі профільні служби працюють на місці, наразі триває ліквідація наслідків.

Також через пошкодження енергетичної інфраструктури без електропостачання залишаються понад 120 тисяч абонентів Одещини. Кулеба наголосив, що аварійні бригади вже виконують відновлювальні роботи.

"Об’єкти критичної інфраструктури підключені до альтернативних джерел живлення. Теплопостачанням та водопостачанням регіон забезпечений", - повідомив Кулеба.

Він додав, що тривають відновлювальні роботи і на Житомирщині, де зафіксовано ураження залізничної інфраструктури. Постраждали двоє машиністів. Їм надають необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, 19 грудня пізно ввечері РФ здійснила балістичну атаку по портовій інфраструктурі Одеського району. За попередньою інформацією, загинуло 8 осіб, близько 15 людей отримали поранення.

Також уряд вжив невідкладних заходів у відповідь на масований російський удар по ключовому мосту, що з’єднує Одесу та Ізмаїл.