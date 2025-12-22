Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,25

--0,09

EUR

49,47

--0,12

Готівковий курс:

USD

42,34

42,24

EUR

49,90

49,70

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

У порту "Південний" внаслідок удару РФ загорілися контейнери із борошном та олією

Росія масовано атакувала Одещину
Росія масовано атакувала Одещину / ДСНС

22 грудня ворог атакував порти та об’єкти енергетики у Одеській області. У порту "Південний" внаслідок удару загорілися близько 30 контейнерів із борошном та рослинною олією.

Як пише Delo.ua, про це повідомив міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба.

"Ворог не припиняє ударів по Одещині. Росія намагається зруйнувати морську логістику, завдаючи системних атак по портовій та енергетичній інфраструктурі. Цієї ночі під обстрілами знову порти та об’єкти енергетики", - зауважив Кулеба.

За його словами, у порту "Південний" внаслідок удару виникла пожежа — загорілися близько 30 контейнерів із борошном та рослинною олією. Працівники порту та всі профільні служби працюють на місці, наразі триває ліквідація наслідків.

Фото 2 — У порту "Південний" внаслідок удару РФ загорілися контейнери із борошном та олією
Фото 3 — У порту "Південний" внаслідок удару РФ загорілися контейнери із борошном та олією
Фото 4 — У порту "Південний" внаслідок удару РФ загорілися контейнери із борошном та олією

Також через пошкодження енергетичної інфраструктури без електропостачання залишаються понад 120 тисяч абонентів Одещини. Кулеба наголосив, що аварійні бригади вже виконують відновлювальні роботи.

"Об’єкти критичної інфраструктури підключені до альтернативних джерел живлення. Теплопостачанням та водопостачанням регіон забезпечений", - повідомив Кулеба.

Він додав, що тривають відновлювальні роботи і на Житомирщині, де зафіксовано ураження залізничної інфраструктури. Постраждали двоє машиністів. Їм надають необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, 19 грудня пізно ввечері РФ здійснила балістичну атаку по портовій інфраструктурі Одеського району. За попередньою інформацією, загинуло 8 осіб, близько 15 людей отримали поранення. 

Також уряд вжив невідкладних заходів у відповідь на масований російський удар по ключовому мосту, що з’єднує Одесу та Ізмаїл.

Автор:
Світлана Манько