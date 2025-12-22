- Категорія
З рейок зійшов вантажний поїзд поблизу Коростеня: є травмовані, ряд рейсів курсують із затримками
У Житомирській області біля міста Коростень з рейок зійшов вантажний поїзд. Унаслідок аварії травмувалися машиніст і його помічник. Через інцидент є низка змін у русі пасажирських поїздів.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".
Зазначається, що на суміжній колії змушений був екстрено зупинитися пасажирський поїзд 45/46 Харків — Ужгород. Під час зупинки зійшов з колії локомотив цього потягу.
В УЗ розповіли, що серед пасажирів одна жінка має поріз склом. Допомогу їй надано по місцю.Також травмовано бригаду вантажного поїзда, машиніста й помічника. Обидва шпиталізовані.
Який вплив на рух
Із суттєвою затримкою буде слідувати поїзд № 45/46 Харків — Ужгород (його вже відвели на сусідню станцію та перенаправляють об'їзним маршрутом).
Через Фастів замість Коростеня вирушають поїзди:
- № 1/123 Харків – Івано-Франківськ, Ворохта;
- № 44/50 Івано-Франківськ - Черкаси;
- № 92 Львів - Київ;
- № 30 Ужгород - Київ;
- № 8/150 Чернівці - Київ;
- № 52 Перемишль - Київ;
- № 68/20 Варшава, Холм - Київ;
- № 108 Солотвино - Київ.
Затримки на цих маршрутах очікуються від 3 годин.
Поїзд №98 Ковель - Київ пропустять через Житомир, тому затримка буде дещо меншою.
Також по станції Шепетівка організовують пересадку на приміський шатл в напрямку Коростеня - і аналогічно в зворотному напрямку.
В УЗ наголосили, що працюють одночасно над якнайшвидшим відновленням руху на пошкодженій ділянці та прискоренням поїздів, які вимушено прямують в обʼїзд.
Повідомляється, що станом на сьому годину ранку розпочато відновлювальні роботи.
Також спільно з правоохоронними органами вивчаються всі обставини події.
Зауважимо, унаслідок ворожого обстрілу на території Дніпропетровської області 15 грудня було знеструмлено контактну мережу залізниці, що призвело до затримок у русі пасажирських і приміських поїздів.
Нагадаємо, “Укрзалізниця”представила новий графік руху на 2025–2026 роки, який набув чинності 14 грудня. Він передбачає запуск 11 нових поїздів — з них 8 міжнародних та 3 внутрішніх, а також суттєві покращення чинних маршрутів.