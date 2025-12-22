З рейок зійшов вантажний поїзд поблизу Коростеня: є травмовані, ряд рейсів курсують із затримками

У Житомирській області біля міста Коростень з рейок зійшов вантажний поїзд. Унаслідок аварії травмувалися машиніст і його помічник. Через інцидент є низка змін у русі пасажирських поїздів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Зазначається, що на суміжній колії змушений був екстрено зупинитися пасажирський поїзд 45/46 Харків — Ужгород. Під час зупинки зійшов з колії локомотив цього потягу.

В УЗ розповіли, що серед пасажирів одна жінка має поріз склом. Допомогу їй надано по місцю.Також травмовано бригаду вантажного поїзда, машиніста й помічника. Обидва шпиталізовані.

Який вплив на рух

Із суттєвою затримкою буде слідувати поїзд № 45/46 Харків — Ужгород (його вже відвели на сусідню станцію та перенаправляють об'їзним маршрутом).

Через Фастів замість Коростеня вирушають поїзди:

№ 1/123 Харків – Івано-Франківськ, Ворохта;

№ 44/50 Івано-Франківськ - Черкаси;

№ 92 Львів - Київ;

№ 30 Ужгород - Київ;

№ 8/150 Чернівці - Київ;

№ 52 Перемишль - Київ;

№ 68/20 Варшава, Холм - Київ;

№ 108 Солотвино - Київ.

Затримки на цих маршрутах очікуються від 3 годин.

Поїзд №98 Ковель - Київ пропустять через Житомир, тому затримка буде дещо меншою.

Також по станції Шепетівка організовують пересадку на приміський шатл в напрямку Коростеня - і аналогічно в зворотному напрямку.

В УЗ наголосили, що працюють одночасно над якнайшвидшим відновленням руху на пошкодженій ділянці та прискоренням поїздів, які вимушено прямують в обʼїзд.

Повідомляється, що станом на сьому годину ранку розпочато відновлювальні роботи.

Також спільно з правоохоронними органами вивчаються всі обставини події.

Зауважимо, унаслідок ворожого обстрілу на території Дніпропетровської області 15 грудня було знеструмлено контактну мережу залізниці, що призвело до затримок у русі пасажирських і приміських поїздів.

Нагадаємо, “Укрзалізниця”представила новий графік руху на 2025–2026 роки, який набув чинності 14 грудня. Він передбачає запуск 11 нових поїздів — з них 8 міжнародних та 3 внутрішніх, а також суттєві покращення чинних маршрутів.