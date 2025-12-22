Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,34

-0,00

EUR

49,59

--0,04

Готівковий курс:

USD

42,34

42,24

EUR

49,90

49,70

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

З рейок зійшов вантажний поїзд поблизу Коростеня: є травмовані, ряд рейсів курсують із затримками

поїзд
"Укрзалізниця" попередила про затримку поїздів / Укрзалізниця

У Житомирській області біля міста Коростень з рейок зійшов вантажний поїзд. Унаслідок аварії травмувалися машиніст і його помічник. Через інцидент є низка змін у русі пасажирських поїздів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Зазначається, що на суміжній колії змушений був екстрено зупинитися пасажирський поїзд 45/46 Харків — Ужгород. Під час зупинки зійшов з колії локомотив цього потягу.

В УЗ розповіли, що серед пасажирів одна жінка має поріз склом. Допомогу їй надано по місцю.Також травмовано бригаду вантажного поїзда, машиніста й помічника. Обидва шпиталізовані.

Який вплив на рух

Із суттєвою затримкою буде слідувати поїзд № 45/46 Харків — Ужгород (його вже відвели на сусідню станцію та перенаправляють об'їзним маршрутом). 

Через Фастів замість Коростеня вирушають поїзди:

  • № 1/123 Харків – Івано-Франківськ, Ворохта; 
  •  № 44/50 Івано-Франківськ - Черкаси; 
  • № 92 Львів - Київ; 
  • № 30 Ужгород - Київ; 
  • № 8/150 Чернівці - Київ; 
  • № 52 Перемишль - Київ; 
  • № 68/20 Варшава, Холм - Київ; 
  • № 108 Солотвино - Київ.

Затримки на цих маршрутах очікуються від 3 годин.

Поїзд №98 Ковель - Київ пропустять через Житомир, тому затримка буде дещо меншою.

Також по станції Шепетівка організовують пересадку на приміський шатл в напрямку Коростеня - і аналогічно в зворотному напрямку. 

В УЗ наголосили, що працюють одночасно над якнайшвидшим відновленням руху на пошкодженій ділянці та прискоренням поїздів, які вимушено прямують в обʼїзд.

Повідомляється, що станом на сьому годину ранку розпочато відновлювальні роботи.

Також спільно з правоохоронними органами вивчаються всі обставини події.

Зауважимо, унаслідок ворожого обстрілу на території Дніпропетровської області 15 грудня було знеструмлено контактну мережу залізниці, що призвело до затримок у русі пасажирських і приміських поїздів.

Нагадаємо, “Укрзалізниця”представила новий графік руху на 2025–2026 роки, який набув чинності 14 грудня. Він передбачає запуск 11 нових поїздів — з них 8 міжнародних та 3 внутрішніх, а також суттєві покращення чинних маршрутів.

Автор:
Світлана Манько