Новини
Дата публікації
Через обстріл на Дніпропетровщині зафіксовано затримки поїздів

Укрзалізниця
Знеструмлено контактну мережу залізниці, / Укрзалізниця

Унаслідок ворожого обстрілу на території Дніпропетровської області було знеструмлено контактну мережу залізниці, що призвело до затримок у русі пасажирських і приміських поїздів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укрзалізницю".

Для забезпечення перевезень "Укрзалізниця" оперативно вивела на маршрути резервні тепловози. Залізничні енергетики поступово відновлюють рух електротягою, однак затримки поїздів через регіон наразі зберігаються.

Зокрема, із відхиленням від графіка курсують такі поїзди далекого сполучення:

  • №119 Дніпро — Холм — затримка до 3 годин;
  • №120 Холм — Дніпро — до 3 годин 40 хвилин;
  • №75/76 Київ — Кривий Ріг — до 4 годин 25 хвилин;
  • №37/38 Київ — Запоріжжя — до 4 годин 10 хвилин;
  • №79/80 Дніпро — Львів — до 6 годин 30 хвилин.

Також із затримками 3–4 години курсують окремі приміські поїзди в напрямку Дніпра та Кривого Рогу.

Зокрема, поїзд №6008 П’ятихатки — Дніпро прямує із затримкою близько 3 годин, а поїзд №6501 П’ятихатки — Кривий Ріг — до 4 годин.

Нагадаємо, внаслідок нічного удару російської армії з 5 на 6 грудня у місті Фастів Київської області було знищено депо приміських електропоїздів та частково зруйновано вокзал. Збитки від удару по залізничній інфраструктурі склали близько 400 млн грн

Автор:
Тетяна Гойденко