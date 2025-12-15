Радник Зеленського Камишін йде із наглядової ради "Укрзалізниці": у чому причина

Член наглядової ради АТ "Укрзалізниці" від уряду Олександр Камишін припинить свої повноваження 29 грудня 2025 року.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

Зазначається, що Камишін прийняв рішення достроково припинити свої повноваження. Він завершить свою каденцію 29 грудня 2025 року.

В УЗ пояснюють, що як радник президента України Володимира Зеленського зі стратегічних питань, Камишін координує низку ключових оборонних проєктів та запускає нові, що наразі вимагає повної концентрації зусиль. Відтак він змушений відмовитися від представлення інтересів держави у складі наглядової ради УЗ, що також потребує постійної уваги та залученості.

В УЗ запевнили, що заповнення позиції представника держави у складі наглядової ради товариства відбуватиметься у чіткій відповідності до чинних норм і процедур.

Камишін відповідав в наглядовій раді "Укрзалізниці" за координацію діяльності з іншими органами влади.

Як раніше писала "Українська правда", після звільнення з "Укрзалізниці", Камишін отримає нову посаду в оборонній сфері. Мова може йти про призначення Камишіна керувати проєктами спільного виробництва зброї із західними партнерами України.

"Це ще остаточно не оформлено. Але він йде через нову посаду в оборонці. Цікаво, що робота може бути не в Україні", – припускає співрозмовник видання в уряді.

Кар’єра Камишіна

Камишін з 11 серпня 2021 був виконуючим обов'язки керівника "Укрзалізниці", а з квітня 2022 до березня 2023 року - вже повноцінним головою правління.

21 березня посадовець був призначений Верховною Радою міністром з питань стратегічних галузей промисловості. При цьому з 3 до 24 березня 2023 року Камишін встиг побути позаштатним радником президента Володимира Зеленського.

3 вересня 2024 року Камишін подав у відставку з посади міністра, яку парламент підтримав наступного дня. В свою чергу, 8 вересня Зеленський знову призначив його своїм позаштатним радником, а саме радником зі стратегічних питань.

Раніше Кабмін затвердив положення про наглядову раду УЗ. Вона складається з семи осіб, більшість яких мають складати незалежні члени, а меншість - представники держави.