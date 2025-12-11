"Укрзалізниця" передасть Одеську залізничну лікарню у комунальну власність: що зміниться для закладу

"Укрзалізниця" продовжує реалізацію політики з передачі непрофільних активів, які можуть приносити більше користі під управлінням місцевих громад. Наразі готується рішення щодо передачі Одеської залізничної лікарні у комунальну власність.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба УЗ.

Цей крок має чітку мету: посилити медичну інфраструктуру регіону. На базі лікарні планується створити велике стаціонарне лікарняне відділення на 500 ліжок та поліклініку, яка зможе приймати до 600 відвідувань на день.

Передача лікарні громаді не означає втрату її традиційного профілю чи скорочення штату. За умовами цього переходу:

весь трудовий колектив закладу буде збережено;

працівники залізниці й надалі зможуть проходити лікування та обслуговуватися у цьому медзакладі;

зберігається медичне цільове призначення закладу.

Разом із приміщеннями лікарні у комунальну власність буде передано все майно: земельні ділянки, будівлі, обладнання та медична апаратура.

Перспективи для закладу

Передача лікарні у комунальну власність відкриває для неї нові фінансові горизонти. Заклад отримає доступ до ширших джерел фінансування, зокрема з місцевих бюджетних програм.

Це дозволить:

забезпечити стабільне фінансування;

розширити перелік медичних послуг для всіх мешканців міста;

оновити медичне обладнання, яке є критично важливим для якості діагностики та лікування.

Наразі компанія очікує, що Міністерство розвитку громад та територій якнайшвидше внесе проєкт рішення щодо передачі лікарні на розгляд Кабміну.

У компанії зазначили, що вже мають подібний досвід: раніше у комунальну власність були передані дві відомчі лікарні у Харкові та Львівська лікарня перейшла до сфери управління Міністерства охорони здоров'я.

Нагадаємо, у 2026 році "Укрзалізниця" має виплатити майже 800 млн євро фінансових забовʼязань.