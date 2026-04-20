Meest Пошта змінює вартість доставки по Україні: які ціни

Поштово-логістичний оператор Meest Пошта оголосив про зміну вартості послуг доставки з 20 квітня. Рішення пов’язане з підвищенням витрат на ключові складники логістики, передусім — паливо.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Meest.

Коригування тарифів є необхідним кроком для забезпечення стабільної роботи сервісу в нових економічних умовах.

Оновлення тарифів стосується основної тарифної сітки доставки по Україні та передбачає помірне коригування вартості залежно від ваги та формату відправлення.

Водночас Meest Пошта зберігає ключові умови сервісу, зокрема, вагові діапазони та базову логіку тарифікації. Незмінними залишаються безкоштовне повернення відправлень до 30 кг у разі відмови отримувача та безкоштовні пакувальні матеріали у визначених форматах.

Для більшості стандартних посилок зміни становитимуть у середньому 10–20 грн залежно від ваги та формату доставки.

Оновлені тарифи для найбільш популярних категорій відправлень становитимуть:

Документи: 60 грн у межах міста та 65–70 грн між містами

Посилки до 2 кг: 60 грн у межах міста та 75–80 грн між містами

Посилки до 5 кг: 95 грн у межах міста та 100–110 грн між містами залежно від обраного формату доставки (відділення або поштомат).

Окрему увагу приділено оптимізації тарифів для специфічних категорій відправлень. Зокрема, для палет запроваджено окремий тариф у межах обласного центру, що дозволило знизити вартість локальної доставки.

Нові тарифи набудуть чинності з 20 квітня 2026 року.

Meest Пошта — український поштово-логістичний оператор, що входить до групи компаній Meest, яка також об’єднує Meest Shopping, Meest Cargo, Meest China, Meest USA та Meest Canada. Заснована підприємцем Ростиславом Кісілем, компанія вже понад 35 років працює на ринку поштових послуг у сегментах B2C та B2B і доставляє посилки в понад 70 країн світу — Північної та Південної Америки, Європи, Азії та Африки.

Зауважимо, що лише 1 березня 2026 року Meest Пошта підняла тарифи на доставку по Україні.