Meest Пошта оновлює тарифи з 1 березня: що зміниться для клієнтів

З 1 березня 2026 року Meest Пошта впроваджує нову тарифну модель доставки по Україні, яка зробить послуги більш прозорими, прогнозованими та зручними для клієнтів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Meest.

Компанія переглянула підхід до тарифікації, запровадивши новий ваговий діапазон від 2 до 5 кг — однієї з найпопулярніших категорій посилок. Це дозволить точніше розраховувати вартість доставки та оптимізувати витрати для відправників.

Крім того, Meest Пошта збільшила суму включеного страхування з 200 до 500 грн, що автоматично покриває більшість стандартних відправлень без додаткових витрат.

Ще одне нововведення — окремий тариф для доставки в межах одного обласного центру. При цьому доставка до населених пунктів міських агломерацій тарифікується так само, як у межах самого міста, без додаткових надбавок.

Окрема тарифна сітка передбачена й для доставки через поштомати, щоб користувачі могли обирати найбільш зручний спосіб отримання посилки.

"Деталізація вагових категорій та оновлені умови доставки в містах і передмістях дозволять клієнтам точніше планувати витрати й зроблять послуги більш прогнозованими", — зазначають у компанії.

Додамо, востаннє Meest оновлювала базові тарифи на доставку у жовтні 2024 року.