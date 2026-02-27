Запланована подія 2

Новости
Дата публикации
Meest Почта обновляет тарифы с 1 марта: что изменится для клиентов

Meest
Meest обновляет тарифы

С 1 марта 2026 Meest Почта внедряет новую тарифную модель доставки по Украине, которая сделает услуги более прозрачными, прогнозируемыми и удобными для клиентов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Meest.

Компания просмотрела подход к тарификации, введя новый весовой диапазон от 2 до 5 кг — одной из самых популярных категорий посылок. Это позволит более точно рассчитывать стоимость доставки и оптимизировать расходы для отправителей.

Кроме того, Meest Почта увеличила сумму включенного страхования с 200 до 500 грн, что автоматически покрывает большинство стандартных отправлений без дополнительных затрат.

Еще одно нововведение – отдельный тариф для доставки в пределах одного областного центра. При этом доставка в населенные пункты городских агломераций тарифицируется так же, как в пределах самого города, без дополнительных надбавок.

Отдельная тарифная сетка предусмотрена и для доставки через почтоматы, чтобы пользователи могли выбирать наиболее удобный способ получения посылки.

"Детализация весовых категорий и обновленные условия доставки в городах и пригородах позволят клиентам более точно планировать расходы и сделают услуги более прогнозируемыми", - отмечают в компании.

В последний раз Meest обновляла базовые тарифы на доставку в октябре 2024 года.

Автор:
Татьяна Гойденко