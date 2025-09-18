Запланована подія 2

Вблизи Львова строится новый логистический центр Meest: детали

Почтово-логистическая группа Meest приступила к строительству масштабного логистического комплекса на 24 тыс. м². Он будет размещаться в юго-восточной части объездной дороги Львова и предназначен для собственных нужд компании.

После открытия, запланированного на весну 2026 года, новый центр объединит ключевые компании группы Meest, в частности "Росан", Meest Почта и Meest International.

Логистический комплекс группы Meest начали возводить в апреле 2025 года в юго-восточной части львовской объездной дороги – административно это территория села Кротошин Давыдовской общины. Новый логистический центр строится на участке 5,5 га.

В настоящее время на участке уже частично построен каркас будущего складского здания.

Согласно   данным   Единой государственной электронной системы в сфере строительства, заказчиком работ является ООО "Мост контакт центр".

В феврале 2025 года компания получила от отдела архитектуры Давыдовского сельского совета градостроительные условия и ограничения на строительство административно-складского комплекса с помещениями общественного назначения.

Общая площадь логистического комплекса составит 23,8 тыс. м 2, из них 20,1 тыс. будет складское здание, остальные – это офисы и вспомогательные помещения. Завершить строительство планируется в апреле 2026 года.

Директор Meest Investment Владимир Тимчишин сообщил, что в новом центре будут работать основные компании группы: "Росан", "Meest Почта", Meest Cargo, Meest Shopping и Meest International.

О Meest

Meest Почта — украинский почтово-логистический оператор, входящий в группу компаний Meest, также объединяющую Meest Shopping, Meest Cargo, Meest China, Meest Europe, Meest USA и Meest Canada.

Компания, основанная предпринимателем Ростиславом Кисилем, уже более 30 лет работает на рынке почтовых услуг в сегменте B2C и B2B. Meest позволяет отправлять посылки более чем в 70 странах мира в Северной и Южной Америках, Европе, Азии и Африке.

Напомним, почтово-логистический оператор Meest Почта обновил базовые тарифы на доставку. Новые условия вступили в силу с 10 октября 2024 года. Ключевые изменения тарифов коснулись преимущественно бизнес-клиентов, пользующихся грузовыми перевозками с большим весом.

Татьяна Бессараб