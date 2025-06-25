Почтовая компания Meest приобрела львовское бюро "Топаз" за 107 миллионов гривен

Фонд государственного имущества провел аукцион по приватизации единого имущественного комплекса государственного предприятия "Львовское специальное конструкторское бюро "Топаз", расположенного по улице Лычаковской во Львове.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные платформы Prozorro.Продажи.

Победитель опередил ближайшего конкурента — ООО "Медицинский центр Веры Надежды Любви" — всего на одну гривну. В аукционе приняли участие 12 участников, что свидетельствует о высоком уровне заинтересованности в приобретении актива.

Победителем торгов стало ООО "Мост Экспорт", принадлежащее известному бизнесмену Ростиславу Киселю (группа Meest), с предложением в 107 млн грн, что в десять раз превышает стартовую цену. Еще 21,4 млн грн компания уплатит в качестве НДС.

В состав проданного комплекса входят восемь объектов недвижимости общей площадью около 3000 квадратных метров: шесть производственных корпусов, склад и трансформаторная подстанция. Также в собственность победителя переходят три подержанных автомобиля и 47 единиц движимого имущества и оборудования.

Земельный участок площадью 0,38 га, на котором расположен объект, не входит в приватизационное соглашение. Решение вопросов землепользования покупатель будет осуществлять самостоятельно после завершения сделки.

Отмечается, что "Топаз" специализировалось на изготовлении памятных и юбилейных монет, наград, медалей и знаков отличия, а также на демонтаже оборудования, содержащего драгоценные металлы. Приватизация объекта является частью более широкой кампании Фонда госимущества по сокращению неэффективных государственных активов и привлечению инвестиций в регионы.

Согласно данным аналитической системы YouControl, ООО "Мост Экспорт" работает во Львове с 2006 года и специализируется на почтовых и курьерских услугах. Владельцем компании является кипрская Meest Logistic Fund Limited, конечным бенефициаром которой выступает львовский бизнесмен Ростислав Кисиль. Он также является совладельцем СП "Росан", созданного с участием украинской и канадской сторон. Его жена Наталья Кисиль фигурирует как основательница более 40 компаний во Львове.

Президент Владимир Зеленский подписал Закон №4360-IX, который реформирует процедуру приватизации арендованного государственного и коммунального имущества.