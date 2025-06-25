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Поштова компанія Meest придбала львівське бюро "Топаз" за 107 мільйонів гривень

Meest, аукціон
Meest придбала львівське бюро "Топаз" / Рrozorro

Фонд державного майна провів аукціон з приватизації єдиного майнового комплексу державного підприємства "Львівське спеціальне конструкторське бюро "Топаз", розташованого на вулиці Личаківській у Львові.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані платформи Prozorro.Продажі.

Переможець випередив найближчого конкурента — ТОВ "Медичний центр Віри Надії Любові" — лише на одну гривню. Загалом в аукціоні взяли участь 12 учасників, що свідчить про високий рівень зацікавленості у придбанні активу.

Переможцем торгів стало ТОВ "Міст Експорт", що належить відомому бізнесмену Ростиславу Кіселю (група Meest), з пропозицією у 107 млн грн, що вдесятеро перевищує стартову ціну. Ще 21,4 млн грн компанія сплатить як ПДВ.

До складу проданого комплексу входять вісім об’єктів нерухомості загальною площею близько 3000 квадратних метрів: шість виробничих корпусів, склад і трансформаторна підстанція. Також у власність переможця переходять три старі автомобілі та 47 одиниць рухомого майна і обладнання.

Земельна ділянка площею 0,38 га, на якій розміщений об'єкт, не входить до приватизаційної угоди. Вирішення питань землекористування покупець здійснюватиме самостійно після завершення угоди.

Зазначається, що "Топаз" спеціалізувалося на виготовленні пам’ятних і ювілейних монет, нагород, медалей і відзнак, а також на демонтажі обладнання, що містить дорогоцінні метали. Приватизація об'єкта є частиною ширшої кампанії Фонду держмайна зі скорочення неефективних державних активів та залучення інвестицій у регіони.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ "Міст Експорт" працює у Львові з 2006 року та спеціалізується на поштових і кур'єрських послугах. Власником компанії є кіпрська Meest Logistic Fund Limited, кінцевим бенефіціаром якої виступає львівський бізнесмен Ростислав Кісіль. Він також є співвласником СП "Росан", створеного за участі української та канадської сторін. Його дружина Наталія Кісіль фігурує як засновниця понад 40 компаній у Львові.

Додамо, президент Володимир Зеленський підписав Закон №4360-IX, який реформує процедуру приватизації орендованого державного і комунального майна. 

Автор:
Тетяна Гойденко