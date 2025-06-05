Скасування прямого викупу державного майна: як працюватиме приватизація

Президент Володимир Зеленський підписав Закон №4360-IX, який реформує процедуру приватизації орендованого державного і комунального майна.

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Верховної Ради.

Приватизація через аукціон

Закон змінює підхід до приватизації державного та комунального майна, яке перебуває в оренді.

Зміни:

скасовано механізм прямого викупу;

продаж орендованих об'єктів здійснюватиметься виключно через відкриті конкурентні аукціони;

орендарі зберігають переважне право на викуп, але лише за умови участі в прозорих торгах.

Закон спрямований на викорінення корупційних практик у сфері приватизації, створення рівних умов для всіх учасників та забезпечення реальних надходжень до місцевих бюджетів.

Згідно з пояснювальною запискою, мета закону - вдосконалити чинне законодавство у сфері приватизації та усунути можливості зловживань під час викупу об’єктів державної чи комунальної власності, які перебувають в оренді.

Основні положення законопроєкту передбачають уніфікацію підходів до приватизації орендованого майна незалежно від форми власності — державної або комунальної. Законопроєкт скасовує норми, які дозволяли чинному орендарю здійснювати приватизацію через прямий викуп. Водночас орендар зберігає переважне право на придбання майна — але лише на відкритому аукціоні, запропонувавши найвищу ціну серед усіх учасників торгів.

Нагадаємо, Кабінет міністрів вніс зміни до порядку проведення електронних аукціонів із малої приватизації. Тепер стартову ціну об’єктів державної власності можна знижувати до 50 разів, а у повторних торгах — до 99. Для комунального майна громади самостійно визначатимуть межу — до 99 кроків включно.