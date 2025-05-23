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Уряд дозволив знижувати стартову ціну до 99 разів під час електронних аукціонів
Кабінет міністрів вніс зміни до порядку проведення електронних аукціонів із малої приватизації. Тепер стартову ціну об’єктів державної власності можна знижувати до 50 разів, а у повторних торгах — до 99. Для комунального майна громади самостійно визначатимуть межу — до 99 кроків включно.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.
Нові умови приватизації
Оновлені правила проведення електронних аукціонів з малої приватизації передбачають гнучкіші механізми зниження стартової ціни для державного та комунального майна.
Кабінет міністрів вніс зміни до постанови від 10 травня 2018 року № 432, якою затверджено Порядок проведення електронних аукціонів з продажу об’єктів малої приватизації. Оновлення спрямовані на підвищення ефективності продажу державного та комунального майна через систему відкритих електронних торгів.
Основні новації:
- Для об’єктів державної власності максимальна кількість кроків зниження стартової ціни тепер становить 50.
- У випадку повторного аукціону, який проводиться за методом поетапного зниження стартової ціни з подальшим поданням цінових пропозицій, дозволено до 99 кроків зменшення ціни.
- Для об’єктів комунальної власності, що перебувають у віданні органів місцевого самоврядування, дозволяється самостійно визначати межу — до 99 кроків включно.
Ці зміни дають можливість гнучкіше формувати цінову політику на об’єкти приватизації, що, своєю чергою, сприятиме підвищенню зацікавленості з боку потенційних інвесторів та дозволить уникати повторних торгів через відсутність попиту на стартових умовах.
Врегулювання механізму зниження стартової ціни є важливим інструментом для реалізації ефективної приватизаційної політики, особливо в умовах, коли економіка потребує притоку інвестицій та активізації підприємницької діяльності через залучення до обігу державних і комунальних активів.
Нагадаємо, Кабінет міністрів включив повний пакет акцій державного АТ "Будівельна компанія "Укрбуд" до списку об'єктів великої приватизації.