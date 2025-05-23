Правительство разрешило снижать стартовую цену до 99 раз во время электронных аукционов

Кабинет министров внес изменения в порядок проведения электронных аукционов по малой приватизации Теперь стартовую цену объектов государственной собственности можно снижать до 50 раз, а в повторных торгах — до 99. Для коммунального имущества общины будут самостоятельно определять границу — до 99 шагов.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука.

Новые условия приватизации

Обновленные правила проведения электронных аукционов по малой приватизации предусматривают более гибкие механизмы снижения стартовой цены для государственного и коммунального имущества.

Кабинет министров внес изменения в постановление от 10 мая 2018 года № 432, которым утвержден Порядок проведения электронных аукционов по продаже объектов малой приватизации. Обновления направлены на повышение эффективности продаж государственного и коммунального имущества через систему открытых электронных торгов.

Основные новации:

Для объектов государственной собственности максимальное количество шагов снижения стартовой цены теперь составляет 50 .

максимальное количество шагов снижения стартовой цены теперь составляет . В случае повторного аукциона , проводимого методом поэтапного снижения стартовой цены с последующим представлением ценовых предложений, разрешено до 99 шагов уменьшения цены.

, проводимого методом поэтапного снижения стартовой цены с последующим представлением ценовых предложений, разрешено уменьшения цены. Для объектов коммунальной собственности, находящихся в ведении органов местного самоуправления, разрешается самостоятельно определять границу до 99 шагов включительно.

Эти изменения дают возможность более гибко формировать ценовую политику на объекты приватизации, что в свою очередь будет способствовать повышению заинтересованности со стороны потенциальных инвесторов и позволит избегать повторных торгов из-за отсутствия спроса на стартовых условиях.

Урегулирование механизма снижения стартовой цены является важным инструментом для реализации эффективной приватизационной политики, особенно в условиях, когда экономика нуждается в притоке инвестиций и активизации предпринимательской деятельности через привлечение к обороту государственных и коммунальных активов.

Напомним, Кабинет министров включил полный пакет акций государственного АО "Строительная компания "Укрбуд" в список объектов крупной приватизации.