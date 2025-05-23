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Правительство разрешило снижать стартовую цену до 99 раз во время электронных аукционов
Кабинет министров внес изменения в порядок проведения электронных аукционов по малой приватизации Теперь стартовую цену объектов государственной собственности можно снижать до 50 раз, а в повторных торгах — до 99. Для коммунального имущества общины будут самостоятельно определять границу — до 99 шагов.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука.
Новые условия приватизации
Обновленные правила проведения электронных аукционов по малой приватизации предусматривают более гибкие механизмы снижения стартовой цены для государственного и коммунального имущества.
Кабинет министров внес изменения в постановление от 10 мая 2018 года № 432, которым утвержден Порядок проведения электронных аукционов по продаже объектов малой приватизации. Обновления направлены на повышение эффективности продаж государственного и коммунального имущества через систему открытых электронных торгов.
Основные новации:
- Для объектов государственной собственности максимальное количество шагов снижения стартовой цены теперь составляет 50.
- В случае повторного аукциона, проводимого методом поэтапного снижения стартовой цены с последующим представлением ценовых предложений, разрешено до 99 шагов уменьшения цены.
- Для объектов коммунальной собственности, находящихся в ведении органов местного самоуправления, разрешается самостоятельно определять границу до 99 шагов включительно.
Эти изменения дают возможность более гибко формировать ценовую политику на объекты приватизации, что в свою очередь будет способствовать повышению заинтересованности со стороны потенциальных инвесторов и позволит избегать повторных торгов из-за отсутствия спроса на стартовых условиях.
Урегулирование механизма снижения стартовой цены является важным инструментом для реализации эффективной приватизационной политики, особенно в условиях, когда экономика нуждается в притоке инвестиций и активизации предпринимательской деятельности через привлечение к обороту государственных и коммунальных активов.
Напомним, Кабинет министров включил полный пакет акций государственного АО "Строительная компания "Укрбуд" в список объектов крупной приватизации.