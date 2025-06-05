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Отмена прямого выкупа государственного имущества: как будет работать приватизация

приватизация
Новые правила приватизации 2025

Президент Владимир Зеленский подписал Закон №4360-IX, реформирующий процедуру приватизации арендованного государственного и коммунального имущества.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады.

Приватизация через аукцион

Закон изменяет подход к приватизации государственного и коммунального имущества, находящегося в аренде.

Изменения:

  • отменен механизм прямого выкупа;
  • продажа арендуемых объектов будет осуществляться исключительно через открытые конкурентные аукционы;
  • арендаторы сохраняют преимущественное право на выкуп, но только при участии в прозрачных торгах.

Закон направлен на искоренение коррупционных практик в сфере приватизации, создание равных условий для всех участников и обеспечение реальных поступлений местных бюджетов.

Согласно пояснительной записке, цель закона — усовершенствовать действующее законодательство в сфере приватизации и устранить возможности злоупотреблений при выкупе находящихся в аренде объектов государственной или коммунальной собственности.

Основные положения законопроекта предусматривают унификацию подходов к приватизации арендованного имущества независимо от формы собственности — государственной или коммунальной.

Напомним, Кабинет министров внес изменения в порядок проведения электронных аукционов по малой приватизации. Теперь стартовую цену объектов государственной собственности можно снижать до 50 раз, а в повторных торгах — до 99. Для коммунального имущества общины будут самостоятельно определять границу — до 99 шагов.

Автор:
Ольга Опенько