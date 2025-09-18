Поблизу Львова будується новий логістичний центр Meest: деталі

Поштово-логістична група Meest розпочала будівництво масштабного логістичного комплексу на 24 тис. м². Він розташовуватиметься у південно-східній частині об'їзної дороги Львова і призначений для власних потреб компанії.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Zaxid.net.

Після відкриття, яке заплановане на весну 2026 року, новий центр об'єднає ключові компанії групи Meest, зокрема "Росан", Meest Пошта та Meest International.

Логістичний комплекс групи Meest почали зводити у квітні 2025 року у південно-східній частині львівської об’їзної дороги – адміністративно це територія села Кротошин Давидівської громади. Новий логістичний центр будують на ділянці 5,5 га.

Наразі на ділянці вже частково зведений каркас майбутньої складської будівлі.

Згідно з даними Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, замовником робіт є ТзОВ "Міст контакт центр".

У лютому 2025 року компанія отримала від відділу архітектури Давидівської сільської ради містобудівні умови та обмеження на "будівництво адміністративно-складського комплексу з приміщеннями громадського призначення".

Загальна площа логістичного комплексу становитиме 23,8 тис. м2, з них 20,1 тис. матиме складська будівля, решта – це офіси та допоміжні приміщення. Завершити будівництво планують у квітні 2026 року.

Директор Meest Investment Володимир Тимчишин повідомив, що у новому центрі працюватимуть основні компанії групи: "Росан", "Meest Пошта", Meest Cargo, Meest Shopping та Meest International.

Про Meest

Meest Пошта — український поштово-логістичний оператор, що входить до групи компаній Meest, яка також об'єднує Meest Shopping, Meest Cargo, Meest China, Meest Europe, Meest USA та Meest Canada.

Компанія, заснована підприємцем Ростиславом Кісілем, вже понад 30 років працює на ринку поштових послуг у сегменті B2C та B2B. Meest дозволяє надсилати посилки у понад 70 країн світу в Північній та Південній Америках, Європі, Азії та Африці.

Нагадаємо, поштово-логістичний оператор Meest Пошта оновив базові тарифи на доставку. Нові умови почали діяти з 10 жовтня 2024 року. Ключові зміни тарифів торкнулися переважно бізнес-клієнтів, що користуються вантажними перевезеннями з великою вагою.