Солнечная насосная станция: в Одесской области запускают новую систему для наполнения озер

Правительство готовит новые решения для наполнения придунайских озер в Одесской области, среди которых строительство автономной насосной станции с солнечной электростанцией. Проект должен снизить зависимость от энергоресурсов и стабилизировать водоснабжение для агросектора.

Как пишет Delo.ua , об этом сообщает Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Причиной активизации мероприятий стало длительное маловодие: природного притока во время весеннего половодья на Дунае недостаточно для поддержания нормального уровня воды. Это создает риски экологического состояния водоемов, повышает минерализацию воды и угрожает орошению аграрных земель.

К работе привлечены Госрыбагентство, Госводагентство, областные и районные власти.

Особое внимание уделяют двум ключевым водоемам – озеро Катлабух и озеро Китай.

Озеро Катлабух является важным источником воды для юга региона и именно летом здесь возникает наибольший дефицит. Среди решений — принудительное наполнение водоема с помощью насосных станций в ближайшее время.

Озеро Китай, в свою очередь, нуждается в долгосрочном восстановлении из-за высокого уровня засоленности. Для улучшения качества воды необходим системный водообмен в течение нескольких лет.

Также рассматривается внедрение энергоэффективных решений. Госрыбагентство предложило строительство автономной насосной станции с использованием солнечной электростанции мощностью 500 кВт и системы накопления энергии.

Среди первоочередных шагов – консолидация финансирования, подготовка расчетов водного баланса и потерь от испарения, а также координация с областными властями по финансированию проектов.

В министерстве подчеркивают, что наполнение озер — это вопрос не только экологии, но и продовольственной безопасности, ведь от этого зависит стабильность аграрного производства в южных регионах.

Напомним, ранее Украина уже искала системные решения для восстановления придунайских озер и водохозяйственной инфраструктуры Одесской области, в частности речь шла о модернизации систем водоснабжения и повышении эффективности управления водными ресурсами.