Украина ищет системные решения для придунайских озер и водохозяйственной инфраструктуры Одесской области

Украина внедряет системные решения для стабилизации водного режима придунайских озер

Проблемы придунайских озер и водохозяйственной инфраструктуры Одесской области требуют системного решения.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

О модернизации управления водными ресурсами

В ходе рабочей встречи с участием заместителя министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Ирины Овчаренко, представителей Минэкономики, Госрыбагентства и местных властей Одесщины обсудили пути системного управления водными ресурсами.

Хотя в этом году придунайские озера частично наполнились водой из Дуная естественным путем, участники подчеркнули, что это лишь временное улучшение и не решает проблему в целом. Особое внимание было уделено озерам Катлабух, Китай и Сафьяны, где летом наблюдается снижение уровня воды, нарушение водообмена и значительные потери из-за естественного испарения.

Среди возможных решений:

  • модернизация системы управления водными ресурсами через внедрение автоматизированных датчиков уровня воды и последующую автоматизацию шлюзов;
  • внедрение энергоэффективных решений, в частности, использование солнечной энергии для автоматизации работы насосных станций.

Предложенные проекты позволят эффективно управлять водными ресурсами, оперативно контролировать уровень воды и своевременно регулировать ее подачу из Дуная в близлежащие озера. В то же время, это поможет снизить энергопотребление инфраструктуры и обеспечит стабильное водоснабжение для аграрного сектора и местных общин.

Отдельно обсуждали реализацию проектов по принудительному наполнению озер, прежде всего, озера Катлабух, которое является ключевым источником для орошения сельскохозяйственных угодий и удовлетворения потребностей общин юга Одесской области.

Также рассматривалась возможность передачи гидротехнических сооружений противопаводкового комплекса Дуная на баланс Одесской облгосадминистрации для дальнейшего содержания и эксплуатации. Особое внимание уделялось урегулированию статуса части этих сооружений.

По результатам обсуждения определены первоочередные шаги:

  • проведение дополнительных расчетов водного баланса;
  • усиление координации между органами ответственными за управление водными ресурсами;
  • активизация сотрудничества с общинами по финансированию мер по наполнению придунайских озер;
  • поддержание гидротехнических сооружений в надлежащем состоянии.

Напомним, в Киеве стартовал первый этап проекта "Время воды" - платформы для обсуждения новых подходов к управлению водными ресурсами и экономике водопользования в Украине.

Автор:
Ольга Опенько