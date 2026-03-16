Нефтяная угроза в Днестре: вода уже загрязнена в трех областях

После ракетно-дроновой атаки РФ на энергетические объекты 7 марта в реке Днестр зафиксировано загрязнение нефтепродуктами. Маслянистые пятна и пленка на воде отмечены в Черновицкой, Винницкой и Одесской областях, а лабораторные исследования подтвердили превышение норм.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует прессслужба Минэкономики.

Речь идет не о сплошном пятне, а об отдельных скоплениях маслянистых фрагментов, двигающихся вниз по течению реки. Основной задачей сейчас постоянный мониторинг ситуации, оперативное реагирование и координация действий всех ответственных служб.

Факт загрязнения был зафиксирован 10 марта. После этого украинские службы совместно с молдавскими партнерами провели консультации и разработали план действий по локализации последствий. В частности, в районах населенных пунктов Оксановка Винницкой области и Сороки в Республике Молдова устанавливают боновые заграждения, чтобы сдержать распространение загрязнения. К работам привлечены подразделения ГСЧС и местные службы. Несмотря на сильное течение и сложные погодные условия, иногда повреждающие боновые линии, ситуация остается контролируемой.

По результатам лабораторных исследований в воде зафиксировано превышение содержания нефтепродуктов примерно в 2,5 раза. Однако пока невозможно точно определить происхождение этих веществ - будь то ракетное топливо или другие технические нефтепродукты.

Особое внимание уделяют нижнему течению Днестра, в частности участкам вблизи водозаборов, снабжающих питьевую воду крупными городами. От места обнаружения загрязнения к водозабору Одессы вода двигается около восьми суток. За это время загрязнители частично разбавляются, однако предприятиям водоснабжения уже рекомендовано усилить доочистку воды.

Эксперты отмечают, что случай носит трансграничный характер: Днестр является важным источником водоснабжения для Украины и Республики Молдова, в частности для Одессы и Кишинева. Украина и Молдова координируют дальнейшие действия в рамках Комиссии по устойчивому использованию и охране бассейна Днестра и готовят совместные обращения в международные организации по оценке экологических последствий российских атак.

Кроме того, Украина и Молдова договорились обратиться в международные организации с призывом осудить действия России, повлекшие повреждение объектов гидроэнергетической инфраструктуры и экологического загрязнения Днестра. Для обоих государств это вопрос не только ликвидации последствий аварии, но и защиты экологической безопасности на трансграничном уровне.